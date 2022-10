Schoolroute moet jeugd weghouden van drukke Meenseweg

Nadat Sam Vancayseele (Groen) op de Ieperse gemeenteraad maandag de verkeersonveiligheid in de Meenseweg aankaartte vertelde burgemeester Emmily Talpe dat de stad subsidies heeft gekregen voor een schoolroute die kinderen naar de achterkant van de Sint-Jozefschool brengt. Daardoor komen er onder andere snelheidsremmende maatregelen in de Robrecht van Bethunelaan.

Groen-raadslid Sam Vancayseele (Groen) drukte op de Ieperse gemeenteraad zijn bezorgdheid uit over de verkeersveiligheid in de Meenseweg, meer bepaald in de omgeving van de Sint-Jozefschool en de Eurospar. “Eén van de belangrijke punten is de fietsveiligheid. We weten dat er momenteel geen budget is voorzien, maar vroegen ons af of we door middel van bijvoorbeeld tijdelijke betonnen verkeergeleiders het veiligheidsgevoel voor fietsers kunnen vergroten”, vroeg Vancayseele. “Daarnaast kunnen ook wegmarkeringen worden gewijzigd en op sommige plaatsen het fietspad worden geplaatst tussen het voetpad en de parkeerplaatsen. Een ander gevaarlijk punt is de uitrit van de parking van de supermarkt. Daar vroegen we ons af of auto’s er kunnen worden verplicht om bij uitrijden enkel rechtsaf te mogen. Dit zou één van de maatregelen kunnen zijn om het aantal verkeersconflicten te kunnen beperken.”

Gevleugeld zebrapad

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) erkende dat het in de Meenseweg bij momenten druk is. “We hebben de voorbije jaren al heel wat ondernomen om de situatie te optimaliseren”, aldus de burgemeester. “Zo hebben we tussen de Zuiderring en de Bascule de fietspaden merkelijk breder gemaakt en er is een bijkomende oversteek met voetpaduitstulping aan het Koerierpad. Ter hoogte van het rusthuis loopt een proefproject met een gevleugeld zebrapad, daarbij is dus één zijde langer gemaakt waardoor het enerzijds meer opvalt en anderzijds voertuigen ook verder van het zebrapad geparkeerd moeten staan.”

Proefrotonde

Ook een belangrijke aanpassing was de proefrotonde ter hoogte van het kruispunt met de Steverlyncklaan. “Die onderbreekt de verkeersstroom, bestuurders moeten er afremmen terwijl vroeger men gewoon kon doorrijden en dit heeft een positieve impact op de snelheid die er gereden wordt”, aldus Emmily Talpe.

Schoolroute

Eind mei werd er vanuit onder andere de school, het rusthuis en een jeugdbeweging een rondgang georganiseerd, daar werden een aantal quick wins voorgesteld die ondertussen ook al besproken werden in de verkeerscommissie. “Er komt een parkeerverbod tussen de in- en uitrit van de parking van de supermarkt, dit zal de zichtbaarheid en veilig de weg kruisen verhogen. We zien dit dan ook als een betere oplossing dan verplicht rechts afslaan, maar we zullen evalueren uiteraard”, vervolgde Talpe. “We hebben ook subsidies gevraagd én gekregen voor de schoolroute die via de Hovelandlaan en Robrecht van Bethunelaan naar de achterzijde van de school loopt. Daarvoor nemen we snelheidsremmende maatregelen in de Bethunelaan en er komt een veilige oversteek met voetpaduitstulpingen in de Hovelandlaan. We optimaliseren ook de trage weg tussen de Oude Kortrijkstraat en Hovelandlaan.”

Vergevingsgezinde wegen

Betonnen verkeersgeleiders worden door de dienst mobiliteit negatief geadviseerd omdat het ook risico’s inhoudt voor fietsers. “We zien algemeen dat tegen van alles wordt gereden: verkeersborden, paaltjes, zelfs recent tegen een laadpaal. Betonnen verkeersgeleiders zijn aanrijgevoelig en kunnen een schrikmanoeuvre veroorzaken wat net gevaarlijk kan zijn voor de zwakke weggebruiker. In de literatuur spreekt men ook meer en meer over het verkiezen van ‘vergevingsgezinde wegen’, dat zijn net wegen waarlangs zo weinig mogelijk ‘botsonvriendelijke’ obstakels worden geplaatst.”