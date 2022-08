Schoolomgevingen krijgen opvallende markering

Niet alle schoolgangers zullen het even graag horen, maar de vakantie is over halfweg en de eerste schooldag loert al om het hoekje. Het stadsbestuur stoomt dan ook de openbare infrastructuur klaar.

“Op verschillende plaatsen brengen we op het wegdek nieuwe markeringen aan. Concreet laten we in witte verf het woord ‘school’ schilderen met errond een groen fluorescerend kader. Dat is het geval voor de scholen Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef, de Driespan in de Tempeldreef, de Klimop in de Putbekestraat, Gravenbos in de gelijknamige straat, en de basisscholen in deelgemeentes Moere en Snaaskerke. Op die manier willen we iedereen – vooral gemotoriseerd verkeer – er extra attent op maken dat kinderen en jongeren zich in de omgeving van een school bevinden. Opletten geblazen dus voor kinderen te voet of met de fiets”, licht burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) toe.

“Een gelijkaardige ingreep kunnen we (nog) niet doen op de weg van de basisschool in Zevekote, want daar is het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer beheerder van de weg. Wij mogen daar als stad niet zomaar een ingreep uitvoeren.”

Zebrapaden

Ook de zebrapaden nabij de scholen krijgen een groene ondergrond. De werken zijn momenteel aan de gang en worden uitgevoerd door de gespecialiseerde firma De Groote uit Deinze. In Snaaskerke is de uitvoering voorzien na de dorpskernrenovatie. Totale kostprijs: 10.000 euro. Bij het Sint-Godelievecollege, waar AWV eveneens beheerder is van de Sint-Jans-Gasthuisstraat, komt later wel een regenboogzebrapad. (TVA)