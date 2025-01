Schoolomgevingen in Moorslede worden fietsveiliger

De gemeente zet een nieuwe stap in het creëren van fietsveilige schoolomgevingen. “In de omgeving van de plaatselijke scholen hebben we aan de zebrapaden voor extra verlichting gezorgd”, aldus schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK).

De verlichting in de omgeving van de gemeenteschool, De Bunderboog en Ten Bunderen in Moorslede werd inmiddels gerealiseerd. Ook de verlichting aan de ingang van de Vrije Basisschool aan de Moorsledestraat in Dadizele is een feit. “In 2025 staat het zebrapad aan de afdeling aan de Ledegemstraat op de planning. Een dergelijk initiatief in Slypskapelle is momenteel niet nodig omdat het daar veel rustiger is in de schoolomgeving.”

De voorbije jaren zette de gemeente al in op veilige schoolomgevingen. Zo werden er fietsstraten ingericht en werden er knipperende lichten op de grond aangebracht. “Met deze nieuwe stap, de lichtpunten boven het zebrapad, willen we de schoolomgevingen nog extra accentueren.”