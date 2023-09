Schoolomgeving in Lendelede stuk veiliger na werken en controles

De gemeente Lendelede voerde al enkele werken uit aan de schoolomgevingen om de leerling en veiliger naar school te laten gaan en fietsen. Bij het begin van het nieuwe schooljaar is er aan de scholen ook meer controle van de politie.

“Lendelede kreeg van de Vlaamse overheid 12.490,25 euro subsidie om de schoolomgeving aan Prizma De Talententuin in de Stationsstraat veiliger te maken”, zegt schepen Bernard Fonteyne (CD&V). Daarmee verbreedden we het voetpad aan de school in de Stationsstraat, zodat ouders met kinderwagen er beter kunnen passeren. Ook de kans dat er een autoportier openzwaait richting voetpad is minimaal. De Nieuwstraat, waar nu de ingang van ‘De Talententuin’ is, blijft een schoolstraat en daar komt nu ook definitief de Kiss & Ride-zone. En ook het stukje Winkelsestraat vanaf de Dassonvillelaan tot aan het Dorpsplein is aangepakt met een vernieuwd fietspad en afzonderlijk voetpad om de leerlingen veiliger naar school te zien fietsen. In oktober starten ongeveer dezelfde werken in de Langemuntelaan.”

Meer controles

De politiezone Vlas zorgt ook voor meer controles in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. “We staan ’s morgen aan de kerk in Sente, in de omgeving van de basis- en middenschool in de Nieuwstraat, Stationsstraat, Dorpsplein en Heulsestraat”, zegt Wim Catry van de Politiepost Lendelede. “De agenten zullen toezien op het respecteren van de Zone 30 en de fietsstraat. Die controles gebeuren vooral bij het begin en einde van de schooluren. De verkeerspolitie voert controles uit op het zwaar verkeer in het centrum.”

De Politiezone Vlas wijst erop dat ook ouders een belangrijke rol hebben om hun kinderen veilig naar school te brengen en op te halen. “Als ouder kan je je kinderen een gezond verkeersgedrag bijbrengen én kinderen nemen volwassenen als voorbeeld”, aldus Thomas Detavernier, woordvoerder van de Politiezone Vlas.