Schepen Weydts vraagt geduld in dossier Driekerkenstraat: “Belangrijk om het toekomstbeeld voor ogen te houden”

In de Kortrijkse gemeenteraad werd de mobiliteitsproblematiek in de Driekerkenstraat in Bissegem ter berde gebracht. CD&V en Vlaams Belang lieten nog maar eens verstaan dat de situatie voor hen tot op vandaag allesbehalve optimaal is. Ze grepen hun kans om hun kritiek op de knip, waardoor enkel verkeer richting Marke nog mag passeren, nog maar eens te uiten. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts vraagt geduld. “Ik begrijp dat het voor veel mensen nu moeilijk is, maar het is belangrijk om het brede plaatje voor ogen te houden,” liet hij in de gemeenteraad optekenen.

De Driekerkenstraat wordt momenteel volledig opgekalefaterd.In juni werd de nagelnieuwe brug tussen Bissegem en Marke opengesteld. “De nieuwe Driekerkenstraat moet een zegen zijn voor Bissegem, om de leefbaarheid te verhogen. De werken zijn daarvoor de uitgelezen kans. We hebben dan ook allemaal lof voor de toekomstplannen met de straat. De brug is intussen in gebruik, maar het blijft nog steeds zorgen voor serieuze omwegen voor mensen die bijvoorbeeld de R8 niet durven gebruiken. We hopen dat de Driekerkenstraat binnenkort de adem kan krijgen die het nodig heeft. We blijven de knip dan ook een vreemde beslissing vinden,” zei CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker. Ook Vlaams Belang blijft zich tegen de knip kanten. Groen liet bij monde van fractieleider David Wemel nogmaals verstaan resoluut achter schepen Weydts de staan, “voor ons is het een moedige beslissing die op termijn de leefbaarheid in Bissegem zal verhogen.”

Hoe dan ook is de verkeerssituatie, mede door de knip, op dit moment allesbehalve ideaal voor de Bissegemnaren. Vooral de werken aan de stationsbuurt én de R8 zorgen dat de Bissegem op dit moment moeilijker bereikbaar is. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) begrijpt de vele beslommeringen, maar vraagt geduld. “Het enige wat ik vraag is: focus niet op de situatie zoals die vandaag is. We hebben twee werven die de bereikbaarheid van Bissegem momenteel bemoeilijken. De R8 is nog een echte werf. Met de trompetaansluiting zal het veel veiliger zijn en gaan ook meer mensen opnieuw de ring gebruiken. De tunnel in de Zandstraat gaat binnenkort ook opnieuw open. Die twee zaken moeten de bereikbaarheid ten goede komen. Ik begrijp dat het voor veel mensen nu moeilijk is, maar het is belangrijk om het brede plaatje voor ogen te houden,” zei hij op de vragen van CD&V en Vlaams Belang.

15 november komt er nog een infomarkt in OC De Troubadour waar er meer informatie komt over de Driekerkenstraat en de bereikbaarheid van Bissegem. (JF)