Schepen Weydts ontkracht gerucht over elektrische bus in Kortrijk: “Neen, ze blijven niét haperen in de nieuwe stationstunnel”

Op sociale media heeft schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) komaf gemaakt met het gerucht dat de elektrische De Lijn-bussen te groot zouden zijn voor de nieuwe stationstunnel tussen Appel en Panorama.

“Al enkele weken doet een hardnekkig gerucht de ronde in Stad Kortrijk over de nieuwe elektrische bussen van De Lijn en de nieuwe tunnel tussen Panorama en Appel. Tijd voor de feiten”, schrijft schepen van Mobiliteit op zijn Facebook-account.

“Maar neen, de elektrische bussen blijven dus niét haperen in de tunnel. De laagste opgemeten waarde in de tunnel bedraagt 426 centimeter. De maximum toegestane hoogte van een voertuig is in België 400 centimeter. De nieuwe elektrische bussen hebben een maximale hoogte van 355cm. #FakeNews”