Safety first: mobiliteitsplatform Bolt pauzeert deelstep-activiteiten in Ieper op oudejaarsnacht als voorzorgsmaatregel

Europees mobiliteitsplatform Bolt zal alle deelstep-activiteiten in Ieper op oudejaarsavond pauzeren. Daarmee wil de mobiliteitsspeler weggebruikers beschermen tegen potentieel gevaarlijke verkeerssituaties.

Op nieuwjaarsdag wordt één op de drie ongevallen veroorzaakt door alcohol. Dat blijkt uit een studie van VIAS, het Instituut voor Verkeersveiligheid. Bolt herinnert haar klanten eraan niet te drinken en te rijden tijdens de feestdagen.

In België stelt Bolt deelsteps ter beschikking in drie steden: Brussel, Ieper en Namen. In deze steden wordt tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 7.00 uur alle deelstep-activiteiten gepauzeerd. Bolt maakt de scooters onzichtbaar in de app en schakelt alle deelsteps in de straten uit gedurende deze periode.

“Oudejaarsavond staat voor veel mensen gelijk aan een fijne avond uit met veel plezier. Maar soms zorgt dit plezier voor onveilig gedrag, zoals onverantwoord rijden op deelsteps en in het ergste geval leidt dit tot ongelukken”, zegt Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobility voor Bolt in België. “Ons doel is om de veiligste mobiliteitsoplossing te bieden in de steden waar we actief zijn. Voor de veiligheid van onze gebruikers en andere weggebruikers, hebben we besloten om onze activiteiten voor oudejaarsavond te pauzeren. Daarnaast rekenen we op het gezond verstand van onze gebruikers om niet te rijden onder invloed.”

Bolt heeft als missie om steden te bouwen voor mensen, niet voor auto’s. De veiligheid van weggebruikers en voetgangers is een belangrijk onderdeel van die missie. Het bedrijf lanceerde onlangs een driejarig partnerschap met Allianz Partners, dat verzekering zal bieden aan Bolt elektrische deelstep-gebruikers in 26 landen in Europa, waaronder België.