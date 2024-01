Sabine (42) is niet te spreken over nieuwe busregeling: “Ik zag heel wat scholieren staan die niet meer konden opstappen”

Dagelijks neemt Sabine De Moor uit Koekelare de bus vanuit Leke naar haar werk in Oostende. Net zoals heel wat andere gebruikers van het openbaar vervoer ondervond ze maandag de gevolgen van het nieuwe vervoersplan dat De Lijn introduceerde.

Vroeger nam Sabine de bus in Leke Dorp om 7.20 uur, maar door de nieuwe regeling is dat 7.50 uur geworden. Voor haar is dat niet direct een probleem aangezien ze glijdende uren heeft op haar werk. “Voortaan is er maar om het uur een bus in Leke. Aangezien ik zelf ook schoolgaande kinderen heb, is het niet haalbaar voor mij om in mijn woonplaats Koekelare de bus te nemen om 7 uur. Mijn bus vertrekt in Diksmuide, maar bij aankomst in Leke was er al geen enkele zitplaats meer vrij waardoor ik moest rechtstaan.”

Achterover gevallen

Toen de bus halt hield aan de kerk van Leffinge kon de helft van de jongeren die daar stonden te wachten volgens Sabine niet meer opstappen. “Ik vind dit schaamtelijk vanwege De Lijn dat deze scholieren letter en figuurlijk in de koude bleven staan. In het verleden waren er twee bussen tijdens de schooluren. Die zaten toen ook al behoorlijk vol, want er zijn bijvoorbeeld leerlingen die een kappersopleiding volgen en materiaal bij zich hebben. Maar maandagochtend was de situatie onaanvaardbaar. We zaten gepropt als sardienen in een blikje. Ik kon mezelf niet meer vasthouden en ben achterover gevallen.”

“We zaten gepropt als sardienen in een blikje”

En Sabine was niet de enige die niet te spreken is over het nieuwe vervoersplan. “Dit was het gespreksonderwerp op de bus, want sommige reizigers vertelden me dat ze een kwartier te laat op hun werk zouden aankomen. Een vrouw zei me dat ze nu verplicht zal zijn om al om 7 uur de bus te nemen omdat ze anders niet meer aan voldoende werktijd kan geraken. We waren pas om 8.30 uur in Oostende. Die jongeren die in Leffinge niet konden opstappen, zullen zeker niet meer op tijd op school geraakt zijn, want de volgende bus passeerde daar om 10 uur. Sommigen zullen misschien nog hun ouders gebeld hebben, maar ik vermoed dat velen op dat moment al naar hun werk vertrokken zijn.”

Buslijn 51

Er is ook een probleem met de bus die Sabine normaal gezien na haar werk zou nemen. “Ik was van plan om in Oostende op te stappen om 17.09 uur, maar deze bus stond geschrapt in de app. Dat wil zeggen dat ik pas om 18.15 uur een volgende bus had. Vroeger waren er tussen 16.30 en 18 uur meerdere bussen, maar ook dat is gewijzigd. Dat wordt voor de schoolgaande jeugd opnieuw een probleem.”

Ellen Hoorne, adjunct-directeur van het Ensorinstituut in Oostende bevestigt dit: “Er waren verschillende leerlingen te laat op school door de nieuwe uurregeling, te volle bus(sen) en te late bus(sen). Er kwamen vooral veel klachten binnen over de buslijn 51.”

In het Vesaliusinstuut arriveerden een 5-tal leerlingen te laat. “Hun bus kwam pas om 8.22 uur aan in Oostende. Voor hen is het nipt om op tijd op school te geraken voor de start ’s ochtends.” (FV)