Ruimdienst moet wateroverlast parking Zuiderpromenade oplossen: “Probleem plots groot geworden”

De ondergrondse parking Zuiderpromenade staat op sommige plekken onder water. Het probleem zou zich in de riolering van het private gedeelte bevinden. Vrijdagochtend komt de ruimdienst een tweede keer ter plaatse.

Wie de voorbije periode de parking onder de Zuidboulevard bezocht, merkte enkele grote plassen op. Sommige parkeerplaatsen zijn niet bruikbaar en bestuurders moeten oppassen als ze door het water rijden. De stad is op de hoogte en werkt aan een oplossing. “De ruim- en ontstoppingsdienst kwam al eens ter plaatse om de leidingen vrij te maken en via een camera naar een eventueel lek te zoeken”, vertelt schepen van Gebouwen Rik Soens (CD&V).

“Maar het probleem raakte niet volledig opgelost. Dat het er vochtig is tijdens regenperiodes is normaal, maar zo’n natte parking is niet aangenaam. Dit probleem werd de afgelopen weken plots groter. Het kan niet de bedoeling zijn dat het water blijft staan. Vrijdagochtend komt de ruimdienst een ander deel van de rioleringen controleren.”

De bouw van het Zuiderpromenade-project was een publiek-private samenwerking, tussen het stadsbestuur en andere organisaties. “Morgen worden de leidingen onder de private gedeeltes ontstopt en gecontroleerd. Normaal moet het probleem dan opgelost zijn”, besluit Soens.