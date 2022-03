Ruddersstove maakt werk van groene transitie

Met de ingebruikname van 14 e-cars en bijbehorende laadpalen – een investering van 490.000 euro – wordt de maaltijdzorg van OCMW-welzijnsvereniging duurzamer dan ooit.

Lieven Astaes, directeur Ruddersstove: “Via 14 laadpalen en evenveel e-cars investeren we in duurzaam maaltijdvervoer. De energie voor de laadpalen halen we uit zonnepanelen die op onze site aanwezig zijn. Dankzij dit circulaire verhaal kunnen we onze CO2-uitstoot met 25 ton of bijna 30% verlagen.”

Ruddersstove streeft daarnaast ook naar duurzame maaltijdbereiding. “Europa stuurt al geruime tijd aan op het afschaffen van ‘single use plastic’ (SUP). Ons materiaal bestaat intussen niet meer uit SUP, we kiezen voor duurzame alternatieven die na gebruik opnieuw gerecycleerd kunnen worden. daarnaast brengen we onze afvalstromen in kaart en optimaliseren we ze waar dat kan”, zegt Flore Teerlinck, expert HACCP, Beleid & Kwaliteit Ruddersstove.

Ook de Vlarem-wetgeving is voor Ruddersstove van belang. Lieven Astaes: “Zo’n 60% van onze reinigingsmiddelen is intussen milieuvriendelijk. Richting toekomst gaan we onze focus op bereidingen met lokale ingrediënten, verder verscherpen. Op termijn buigen we ons over de eiwitshift en proberen we over te stappen op zoveel mogelijk plantaardige grondstoffen voor maaltijdbereiding. Ook daarmee dringen we onze CO2-uitstoot verder terug.”

“Met Ruddersstove bedienen we klanten in Brugge en in een aantal aanpalende gemeenten. Zij plukken mee de vruchten van deze groene transitie, die we met een knipoog ‘meals on green wheels’ noemen”, geeft schepen Pablo Annys nog mee. (CGRA)