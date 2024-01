Roza Vanderhaeghe rijdt voortaan elektrisch

De Ardooise Ondernemersraad heeft zopas een punt gezet achter zijn eindejaaractie. De tombola die aan deze actie verbonden was, is getrokken. De hoofdprijs, een elektrische fiets ter waarde van 2.500 euro, gaat naar Roza Vanderhaeghe uit de Kaaistraat in Ardooie. De prijs werd overhandigd door Jorinca Cloet van Salon Pure, en actief lid van de Ardooise Ondernemersraad. In alle deelnemende handelszaken werd inmiddels een prijswinnaar uitgeloot. Voor de Ondernemersraad was dit het tweede initiatief sinds de oprichting. Eerder was er al de geslaagde sneukelroute. En ze zijn vast van plan om nog meer te doen om het kopen in Ardooie te promoten. (foto JM)