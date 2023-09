Rotonde aan Spillebad Roeselare is gevaarlijkste kruispunt in West-Vlaanderen. Ontdek hier de 31 zwarte verkeerspunten van onze provincie

Het rondpunt van de Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan en Westlaan in Roeselare is volgens de recentste lijst van zwarte punten van het Agentschap Wegen en Verkeer het meest onveilige verkeerspunt van heel West-Vlaanderen. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) blijkt dat West-Vlaanderen in totaal 31 zulke zwarte punten telt. Volgens Roeselaars mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) is een herinrichting van de rotonde voor volgende legislatuur.

De lijst van zwarte kruispunten is gebaseerd op een lijst van ongevallen met letsels van 2018 tot en met 2020. Daarbij wordt een score gehanteerd waarbij de slachtoffers een bepaald gewicht krijgen: een dodelijk slachtoffer krijgt een 5, een zwaargewonde een 3 en een lichtgewonde een 1. Elk kruispunt waar minstens drie ongevallen gebeurden in drie jaar en een ‘score’ van 15 haalt, komt in de lijst en wordt dus een zwart punt. Het rondpunt aan het oude zwembad van Roeselare staat in onze provincie helemaal bovenaan met 21 punten. Tussen 2018 en 2020 vielen er daar één zwaargewonde en liefst 20 lichtgewonden. In vijftien gevallen was een fietser betrokken. Die hebben er voorrang, maar omdat de vele aantakkingspunten dicht bij elkaar liggen zijn fietsers niet goed zichtbaar voor automobilisten.

Al is dat probleem al langer gekend. In 2016 al was er in het mobiliteitsplan sprake van een herinrichting, terwijl er sindsdien verschillende denkpistes de revue passeerden. In 2018 werd het punt een eerste keer (licht) aangepast door AWV op vraag van de stad, in afwachting van een totale herinrichting. “Toen werden er onder toenmalig mobiliteitsschepen Griet Coppé enkele ‘quick wins’ gerealiseerd”, weet Roeselaars mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V). “Zo werden er aanpassingen aan de markeringen uitgevoerd waardoor de rijweg versmald werd, terwijl er rondom het fietspad paaltjes voorzien werden om de afstand tussen wagens en fietsers groter te maken. Die ingrepen hebben zeker een verschil gemaakt.”

Al benadrukt de schepen dat er nog steeds geijverd wordt voor een meer grondige herinrichting. “Er zijn gesprekken lopende met het Agentschap Wegen en Verkeer. Bedoeling is om het punt in de loop van de volgende legislatuur effectief veiliger te maken en volledig opnieuw in te richten, maar een concrete timing of een ontwerp voor die herinrichting is er op dit moment nog niet. Enerzijds is dat een kwestie van budgetten vrijmaken, anderzijds blijft dat rondpunt ook een heel belangrijke verkeersader in onze stad, terwijl er ook op riooltechnisch vlak nog veel vragen zijn. Er zal dus met andere woorden nog wat studiewerk nodig zijn, maar we zijn er wel degelijk mee bezig.” (SV)

31 zwarte verkeerspunten

Brugge

Albert Serreynstraat, Gistelse Steenweg, Koning Leopold III-laan

Koningin Astridlaan, Koning Leopold III-laan, Torhoutse Steenweg

Baron Ruzettelaan, Kortrijkstraat, Vaartdijkstraat

Buiten De Kruispoort, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Langestraat, Moerkerkse Steenweg

Buiten Begijnenvest, Oostmeers, Stationsplein

Leopold II-laan, Leopold I-laan, Scheepsdalelaan

Damme

Hoornstraat, Natiënlaan

De Haan

Blankenbergsesteenweg, N34 Richting Knokke-Heist, Neptunuslaan

De Panne

Duinkerkekeiweg, Moeresteenweg, N39 Richting Dunkerque(F), N39 Richting Nieuwpoort

Gistel

Keiweg, N358 Nieuwpoort (N380) – Oostende (N9), Oostendsesteenweg, Vaartstraat

Izegem

Kruisstraat, Roeselaarsestraat

Jabbeke

A10-E40 Richting Brussel Oprit 6, Stationsstraat, Weststraat

Gistelsteenweg, Kerkeweg, N367 Brugge (N32) – Nieuwpoort (N380)

Kortrijk

A19 Richting Ieper, R8 Binnenring, R8 Buitenring

Doorniksesteenweg, N50 Richting Mons, Sint-Margriete-Houtemlaan

Burgemeester Mayeurlaan, Doorniksesteenweg, N50 Richting Mons

Kortrijksestraat, Meensestraat, N8 Richting Koksijde, Noordstraat, R36 Binnenring, R36 Buitenring

Minister Tacklaan, N50h Tacklaan-Wandelweg, N50 Richting Mons, R36 Buitenring, Wandelweg

Kuurne

Heirweg, N395b Parallelweg R8 Zuid, R8 Binnenring, R8 Buitenring, Ringlaan

Brugsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, N50 Richting Brugge, R8 Buitenring

Menen

N58 Richting Armentières(F), N58 Richting Dottignies

Oostende

Kreekstraat, Ringlaan, Zandvoordestraat

Elisabethlaan, Gistelsesteenweg

Oostkamp

Europaplein, Siemenslaan, Kapellestraat, Gruuthuselaan

Albrecht Rodenbachstraat, Brugsestraat

Roeselare

R32, Meensesteenweg

Koestraat, N36

Meensesteenweg (thv Euroshop)

Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan, Westlaan

Tielt

Holdestraat, Meulebeeksesteenweg

Zuienkerke

Blankenbergse Steenweg, N371 Brugge (N9) – Blankenberge (N34), Statiesteenweg