Rolstoelgebruiker Véronique ziet rit naar Brussel geannuleerd door NMBS: “Het loopt zo vaak fout”

Véronique Mees (33) neemt regelmatig de trein richting Brussel of Gent om aanwezig te zijn bij de repetities van haar danscompagnie Platform-K. Dat was ook op 12 september het geval. Toen ze echter aankwam in het station van Oostende bleek haar rit, die ze als rolstoelgebruiker op voorhand moet reserveren, geannuleerd. “Het loopt zo vaak fout, dat ik amper nog kan garanderen dat ik op een afspraak zal zijn. De trein is mijn vrijheid en die nemen ze me nu af.”

Het is voor de Oostendse Véronique enorm frustrerend om te zien hoe vaak ze problemen ondervindt met de NMBS dat ze graag haar verhaal wil delen. “Ik had op 12 september zoals vaker assistentie gereserveerd om de trein te kunnen nemen van Oostende naar Brussel. Toen ik aankwam in het station zeiden ze dat ik de assistentie geannuleerd had volgens hun computersysteem. Dat was natuurlijk niet het geval. Het personeel van Oostende mocht mij niet op de trein zetten omdat het personeel in Brussel mij er niet van wilde helpen. Eenmaal terug thuis heb ik telefonisch contact opgenomen met de NMBS. Hier kreeg ik te horen dat er te weinig personeel ter beschikking was. Dat de NMBS beslist waar ik ga en sta, maakt me zo boos en verdrietig. Het openbaar vervoer is de enige vrijheid die ik heb als rolstoelgebruiker. Er zijn echter zoveel problemen dat ik niet meer kan garanderen dat ik op een afspraak zal kunnen zijn.”

Dat is nochtans belangrijk voor Véronique die al acht jaar danst bij compagnie Platform-K en binnenkort ook zelf les zal geven. “Ik speel ook voorstellingen. Je moet er dan wel zijn hé”, doet Véronique haar relaas.

Beloftes

De Oostendse is boos. “Er is al een reservatieplicht en dan loopt het nog fout met het computersysteem. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Ik heb ondertussen al excuses gekregen, maar het is al de zoveelste keer dat het fout loopt. We moeten reserveren en er 20 minuten op voorhand zijn. Dat geeft al weinig spontaniteit. Zo kan ik nooit eens gewoon afspreken met vrienden. Er worden altijd beloftes gemaakt, maar veel hangt ook af van wie op dat moment de assistentie geeft Er zijn medewerkers die veel begrip hebben, maar anderen doen geen moeite om ergens aan tegemoet te komen. Het openbaar vervoer is voor iedereen, het is dan ook jammer dat het nu zo moet lopen.”

Autonomie

De NMBS bevestigt het voorval. “Het ging hier om een misverstand, waar we ons voor willen verontschuldigen. De toegankelijkheid van onze stations en treinen is één van onze grootste prioriteiten. We leren hier dan ook onze lessen uit en gaan onze aanpak verder verbeteren”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder bij de NMBS.

Assistentie kan worden aangevraagd in 132 stations. In 2022 werd meer dan 48.000 keer assistentie aangevraagd. De NMBS wil in de toekomst echter verder gaan dan het verlenen van assistentie. “Alles wat we nu doen op vlak van toegankelijkheid, is erop gericht dat op termijn iedereen op een autonome manier – en dus zonder assistentie – de trein kan nemen. En dat vanaf het moment dat ze thuis hun treinrit opzoeken tot de aankomst op hun eindbestemming. Om dat te bereiken wordt voortaan elk station dat wordt vernieuwd autonoom toegankelijk gemaakt. We hebben nu een 100-tal van die stations (waaronder ook Oostende, red.), tegen 2032 moeten dat er 176 zijn. Daarnaast moeten ook de treinen autonoom toegankelijk worden. Ook hier geldt: bij elke nieuwe trein dat zal voortaan zo zijn. De eerste autonoom toegankelijke treinen komen er volgend jaar aan. Het gaat om rijtuigen met een toegangsdeur op exact dezelfde hoogte als de vernieuwde perrons. Als de treindeur opent, zal een uitschuiftrede de afstand tussen trein en perron overbruggen, zodat reizigers met een beperkte mobiliteit zelfstandig kunnen in- en uitstappen.”