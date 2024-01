Roeselare maakt verder werk van een beleidsplan trage wegen

Het stadsbestuur van Roeselare is volop bezig met de opmaak van een beleidsplan trage wegen, om in de toekomst een volwaardig traag netwerk te kunnen realiseren. Op de gemeenteraadscommissie ruimte wordt de bedoeling van de Stad en de stand van zaken toegelicht.

In Roeselare zijn er heel wat ‘trage wegen’. Dit zijn fijne doorsteken, steegjes, wandelverbindingen, veldwegen en bospaden waar voetgangers en fietsers de baas zijn. Ze zijn zowel in het stedelijk gebied als in de open ruimte te vinden.

“Trage wegen zijn heel belangrijk in de mobiliteitsvisie van de Stad. Ze zorgen ervoor dat mensen zich rustig en veilig van A naar B kunnen verplaatsen zonder auto’s tegen te komen. Ze hebben daarnaast ook een grote recreatieve waarde voor fietsers, wandelaars en joggers, en kunnen op termijn deel uitmaken van een wandelnetwerk. En aangezien vele veldwegels in de middeleeuwen al bestonden, maken ze ook deel uit van ons erfgoed”, vertelt schepen Stefaan Van Coillie.

Vele trage wegen zijn echter in de loop der jaren in onbruik geraakt of verdwenen, en in sommige delen van de stad zijn er minder trage wegen te vinden. De Vlaamse overheid heeft de gemeenten via het Gemeentewegendecreet meer bevoegdheden gegeven inzake trage wegen, en verwacht dat zij beleidsplannen opmaken om de trage netwerken te beschermen en te herwaarderen.

Traag netwerk

“Het beleidsplan zal als leidraad dienen om gericht beslissingen te kunnen nemen voor de uitbouw van een volwaardig traag netwerk in onze stad”, zegt Stefaan Van Coillie nog.

In samenwerking met VZW Trage Wegen werden alle trage wegen in kaart gebracht. Op basis van deze inventaris onderzoekt het stadsbestuur nu welke wegen een grote meerwaarde hebben en behouden kunnen blijven, welke naar de toekomst toe interessant kunnen zijn, en welke eigenlijk geen nut meer hebben en dus afgeschaft kunnen worden. “We houden in deze oefening rekening met de huidige situatie op het terrein”, besluit de schepen. “We zullen hiervoor in gesprek gaan met de betrokkenen om tot een gedragen resultaat te komen”.

Volgens de huidige planning zullen deze plannen in de loop van 2025 via een openbaar onderzoek en enkele participatiemomenten aan het grote publiek worden voorgesteld.