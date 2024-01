Roeselare bundelt bezorgdheden burgers na aanpassingen aanbod De Lijn

Het aanbod van De Lijn is sinds 6 januari in heel Vlaanderen grondig gewijzigd, ook in Roeselare. De stadslijnen 1, 2, 5 en 6 zijn verdwenen, waardoor ook heel wat haltes in de wijken geschrapt zijn.

Er is een versterking gekomen van het aanbod op diverse hoofdassen, die voornamelijk het station, AZ Delta, site Schiervelde en de woonkernen van de deelgemeenten met elkaar verbinden:

– De nieuwe stadslijn 1 rijdt van maandag t.e.m. zaterdag elk kwartier van het station naar het centrum van Rumbeke en AZ Delta. Op zondag om het half uur. Deze lijn rijdt om het half uur ook naar Oekene en richting Brugsesteenweg.

– Vanaf het station en het centrum rijdt er op week- en zaterdagen om het kwartier een bus naar Schiervelde. Op zondagen is dit om het half uur.

– Ieder half uur is er een rechtstreekse verbinding van het station naar het centrum van Beveren, net als naar Zilverberg, Beitem en De Ruiter.

– Er zijn extra bussen op piekmomenten i.f.v. woon-school en woon-werk verplaatsingen.

– Op dinsdagvoormiddag is er een marktbus via de lijnen 802 en 803. Deze marktbussen verbinden enkele wijken en woonomgevingen met het centrum en het station.

– Er is een avond- en nachtnet (van zondag t.e.m. donderdag tot ca. 22u.30 en op vrijdag en zaterdag tot ca. 2u.30).

Overzicht van alle wijzigingen

Je vindt het aanbod van alle bussen terug op delijn.be/nieuwenet. Heb je liever een papieren folder? Haal er eentje op in De Lijnwinkel (Ardooisesteenweg 20) of aan het onthaal van de Stadsdiensten (in ARhus, De Munt). Je kan ook bellen naar het gratis telefoonnummer 1788 en dan sturen we een exemplaar op. Een gedetailleerd overzicht van de dienstregelingen kan voorlopig enkel digitaal geconsulteerd worden, helaas nog niet op papier. Navraag bij De Lijn leert dat die op termijn nog beschikbaar worden gesteld. Zodra dit zo is, zullen we die ook aanbieden bij het onthaal van de stadsdiensten.

Mee met een flexbus (vroegere belbus)

Ter compensatie van geschrapte haltes, zet De Lijn in op flexvervoer dat je vooraf reserveert via de Hoppincentrale. De flexbus biedt mogelijks een oplossing voor wie zijn reistraject niet of slechts gedeeltelijk kan afleggen met vast openbaar vervoer. Via de Hoppinreisplanner kan je ontdekken of de flexbus voor jou een oplossing kan bieden.

Je kan op drie manieren een rit met een flexbus reserveren. Da’s niet via De Lijn, maar via Hoppin:

– Telefonisch: je belt naar de Hoppincentrale op 0800 12 2 12 en zegt waar je naar toe wil.

– Via de website www.hoppin.be klik je op “boek je flexbus”. Je moet éénmalig een account aanmaken op basis van je telefoonnummer.

– Via de app Hoppin, die je kan downloaden op je smartphone.

Op een flexbus gelden dezelfde tarieven en vervoerbewijzen als op een andere bus van De Lijn.

“Zo’n flexbus reserveren kan volgens De Lijn vanaf 30 dagen tot 30 minuten op voorhand. Echter, we vernemen dat burgers op dit moment nog heel veel vragen hebben en het telefoonnet van de Hoppincentrale dan ook regelmatig overbevraagd is. We raden inwoners dan ook aan om tijdig contact op te nemen als men wil reserveren”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

Hulp nodig met de app?

Wil je gratis hulp om te leren hoe je de Hoppin app kan downloaden en hoe je een account aanmaakt? Je bent welkom in één van de Digipunten van ARhus, AZ Delta, JEUN en RSL op Post. Je hebt geen afspraak nodig, maar kan gewoon langsgaan. De openingsuren vind je op www.iedereendigitaalroeselare.be.

Vinger aan de pols

“De aandachtspunten en concrete vragen die we van inwoners ontvangen, bezorgen we ook aan De Lijn in functie van evaluatie en bijsturing. Voornamelijk door het wegvallen van stadslijnen 5 (Meiboomwijk, Groenpark, Nieuw Kerkhof) en 6 (omgeving Meenseheirweg, Zuidmolenstraat en Heropbouwstraat), voelen verschillende inwoners zich getroffen. Ook vanuit Beveren bereikten ons opmerkingen over de weggevallen stadslijn 2. Daar werden vroegere haltes vervangen door flexhaltes. Maar ook andere reacties vanuit schooldirecties of verwarring over naamswijzigingen inventariseren we”, aldus schepen Stefaan Van Coillie nog.

Deze knelpunten worden doorgegeven aan het bestuur van De Lijn, met wie er nauw contact is vanuit de Stad. Ook de vraag naar extra flexhaltes is ondertussen gesteld, in de hoop op een positief antwoord.

Naast bijkomende verduidelijkingen en communicatie over het aanbod van De Lijn, willen we als Stad ook nog eens extra de bestaande initiatieven/ flankerende maatregelen promoten die bestaan om voornamelijk senioren en minder mobiele inwoners op weg te helpen.