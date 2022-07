Roekeloze wegpiraat veroorzaakt bijna zware botsing bij inhaalmanoeuvre in Pervijze

In Diksmuide is er flink wat ophef over dashcambeelden van een roekeloos inhaalmanoeuvre van een autobestuurder donderdagavond in Pervijze (Diksmuide).

De bestuurder haalt aan hoge snelheid een vrachtwagen in, blijft onnodig lang op het andere rijvak waar slechts ternauwernood een zware botsing met een andere tegenligger vermeden werd. “Wij kregen nog geen aangifte binnen van de feiten maar vragen de maker om de beelden te overhandigen”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

De beelden werd donderdagavond even voor 18 uur gemaakt op de Pervijzestraat in Diksmuide, enkele kilometers voor de bebouwde kom van Pervijze. Een vrachtwagenchauffeur werd er plots aan hoge snelheid ingehaald door de bestuurder van een BMW break. Die bleef daarna om onduidelijke reden lange tijd op het linkerrijvak hangen. In de verte doemt een kleine rode personenauto op die in de tegenovergestelde richting rijdt. Pas op het allerlaatste moment gaat de BMW-bestuurder terug naar het eigen rijvak. Op de dashcambeelden van de trucker is te zien hoe de bestuurder van de rode auto zelfs uitwijkt over de witte lijn aan zijn kant om een botsing te vermijden. Een frontale botsing aan die hoge snelheid had wellicht zware gevolgen gehad. “Dit is geen inhaalmanoeuvre, dit is haast een moordpoging”, klinkt het in de reacties.

Vraag beelden te bezorgen

Politiezone Polder kreeg nog geen aangifte van de feiten. “We zagen het filmpje nog niet maar hoorden dat er ophef over ontstond”, zegt commissaris Wim Merlevede. “We begrijpen dat mensen hun gal sneller spuwen op sociale media maar vragen ook aan de bezitter van die beelden om die ons te bezorgen. Op zich hebben we geen aangifte nodig om dit te onderzoeken maar het helpt wel. Sowieso zetten we flink in op verkeersveiligheid en nemen we dergelijke zaken ernstig.” De trucker is alvast van plan om morgen aangifte te doen. (JH)