Rijstrook N8 in Alveringem tijdje dicht door verlies van kalk door vrachtwagen

De brandweer en politie moesten dinsdag rond 11.35 uur uitrukken naar de Hoogstadestraat (N8) in Sint-Rijkers (Alveringem).

De weg was er bevuild nadat een vrachtwagen er een lading kalk of zetmeel was verloren. Wat het goedje precies was kon niet achterhaald worden. Er waren al verschillende wagens doorgereden want het ladingverlies dateerde al van tussen 9 en 10 uur. De politie moest er een rijstrook afsluiten en het verkeer beurtelings laten passeren terwijl de brandweer instond voor het reinigen van het wegdek. Die klus nam een poosje in beslag. (JH)