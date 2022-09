Rijden op Oostendse zeedijk beperkt toegestaan voor afbraak strandcabines

Het einde van de zomer komt eraan, wat betekent dat de strandcabines binnenkort weer afgebroken worden. Stad Oostende zet daarom graag nog even de reglementering over het oprijden van de zeedijk in de kijker.

De opbouw van de strandcabines kon dit jaar zoals steeds starten vanaf de paasvakantie. De vele strandcabinehouders konden genieten van een heerlijke zomer op het strand. Het einde van de zomer komt echter dichterbij, en ten laatste op 30 september moeten alle strandcabines weg zijn van het strand.

Het motorisch verkeer op de zeedijk is strikt gereglementeerd om de veiligheid te garanderen. Voor het afbreken van de cabines mogen strandcabinehouders elke dag tussen 6 uur en 10.30 uur de zeedijk oprijden. De toekenningsbrief van de standplaats geldt als verantwoording voor het oprijden van de zeedijk binnen deze uren. Deze toelating is enkel geldig voor de voertuigen die de strandcabines vervoeren. Buiten deze uren is het oprijden niet toegelaten. Er worden er geen vergunningen afgeleverd voor het oprijden van de zeedijk.

Voor het weghalen van de strandcabines in Raversijde (zone 5) moet men de dijk oprijden ter hoogte van de Diksmuidestraat en afrijden ter hoogte van het Provinciedomein Raversyde.