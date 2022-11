Renovatie strandtoegang Vosseslag volgende week van start

Op maandag 28 november gaan de renovatiewerken aan de strandtoegang van Vosseslag van start. Hierdoor zal er tijdelijk geen toegang zijn van en naar het strand.

“Het gemeentebestuur wil tijdens deze legislatuur aanzienlijk investeren in Vosseslag, onder meer op het gebied van infrastructuur en wegenwerken. De gemeente werkte daarom, samen met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Fluvius, een plan uit om de strandtoegang aan Vosseslag en de omgeving daarrond aantrekkelijker en belevingsvoller te maken”, zegt Marleen De Soete, schepen voor Openbare Werken en Toerisme. “De provincie West-Vlaanderen kende voor deze renovatie een toeristische impulssubsidie van 14.624,06 euro toe en voorzag een landschapsarchitect voor het ontwerp van de herinrichting.”

Houten keermuren

MDK vervangt de bestaande houten keermuren door betonnen muren met een architecturale afwerking en Fluvius zal de openbare verlichting vervangen door milieuvriendelijke leds. Naast de bestaande klinkerverharding worden nieuwe zitbanken en picknicksets geplaatst. Hierrond en rond de fietsenstalling worden er kleischelpen aangelegd. Het ruiterpad wordt vernieuwd en er zijn extra aanplantingen voorzien in de omgeving. Ook het sanitair blok wordt opgefrist en met hout bekleed.

“De werken starten op maandag 28 november. Tijdens deze werken zal er geen doorgang zijn naar en van het strand voor wandelaars, strandvissers, ruiters of fietsers. In de kerstvakantie, vanaf 24 december, is de strandtoegang wel toegankelijk”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.