Reizigersorganisatie TreinTramBus niet opgezet met nieuwe bussenplan voor Brugge

Maandag heeft Vlaams minister Lydia Peeters de elektrische busjes voor het stadsnet Brugge voorgesteld. Reizigersorganisatie TreinTramBus juicht toe dat De Lijn voortaan milieuvriendelijkere, elektrische bussen inzet in Brugge. “Maar dit goede nieuws mag niet verdoezelen dat veel reizigers niet te spreken zijn over het nieuwe bussenplan dat op 1 juli ingaat”, zegt Henk Himpe, voorzitter van de Werkgroep West-Vlaanderen bij TreinTramBus.

Peter Meukens, voorzitter van reizigersvereniging TreinTramBus, wijst erop dat het vooruitstrevende stadsnet van Brugge in 2007 ruim 11 miljoen klanten telde: “Daar zullen er na 1 juli een heel pak minder zijn. Zonder enige inspraak van bevolking en reizigers besliste de Vervoersregioraad dat er volgende maand een nieuw busnet in Brugge komt met minder lijnen door het centrum en kleinere busjes.”

Pijnpunten

TreinTramBus ziet weliswaar een paar verbeteringen, zoals een snellere stadslijn naar het noorden via de ring, een betere avondbediening, frequentere bussen op de meeste streeklijnen en een duidelijkere nummering van de lijnen. Maar er zijn volgens Henk Himpe meer nadelen: “Helaas zullen nog maar twee centrumlijnen de Brugse binnenstad bedienen in plaats van zeven, en dat in een wijde boog rond de Grote Markt. Nagenoeg alle Brugse wijken en deelgemeenten verliezen hun rechtstreekse verbinding met de binnenstad. In Mechelen is hetzelfde gebeurd en haakten de stadsbusreizigers massaal af.”

Een van de grootste pijnpunten van het nieuwe busnet is het verminderde aantal haltes: er verdwijnen er maar liefst 190. De loopafstanden en de reistijd nemen daardoor sterk toe. “Dat speelt bijvoorbeeld ook in Sijsele en Varsenare”, vervolgt Henk Himpe. “Die krijgen weliswaar alle tien minuten een bus, maar die zal meestal 500 meter voor de gemeentekern terugkeren.

AZ Sint-Jan

TreinTramBus vreest voor capaciteitsproblemen op de weinig overgebleven bussen door het centrum. Verder wordt het AZ-Sint-Jan bediend met de kleinste stadsbusjes in plaats van er grote streekbussen naartoe te sturen. Het ziekenhuis heeft een bovenlokaal belang.

“Ondanks een aantal aanpassingen zijn veel halten ontoegankelijk. Zelfs na drie jaar voorbereidingstijd en een advies van TreinTramBus slaagde het stadsbestuur er niet in om toegankelijke centrumhaltes te voorzien, zoals onder andere aan de Dijver, de Willaert- en de Noordzandstraat”, stelt Peter Meukens.

TreinTramBus roept de Vervoersregioraad, het stadsbestuur van Brugge en De Lijn op om het nieuwe busnet zo snel mogelijk bij te sturen: “We willen opnieuw directe buslijnen tussen de deelgemeenten en het centrum. De loopafstand naar sommige haltes in de wijken moet verkorten en bushaltes moeten goed toegankelijk zijn”, aldus Henk Himpe.

