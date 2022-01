Regenboogzebrapad voor GBS De Regenboog in Geluveld

Zonnebeke krijgt één regenboogzebrapad. Er werd gekozen om het in deelgemeente Geluveld te leggen over de gewestweg N8 en aansluitend op de Oude Zandvoordestraat.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil in iedere gemeente of stad in Vlaanderen één regenboogzebrapad leggen en onderhouden, als het lokaal bestuur dat vraagt. Het AWV zal daarbij ook zelf instaan voor de kosten, maakte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekend.

De regenboogzebrapaden brengen de boodschap dat iedereen welkom is, ongeacht zijn seksuele geaardheid of gender. Zonnebeke krijgt één regenboogzebrapad. “Er werd gekozen om het in deelgemeente Geluveld te leggen over de gewestweg N8 en aansluitend op de Oude Zandvoordestraat. Daar heb je immers ook de gemeentelijke basisschool De Regenboog. De locatie werd al aan het Agentschap Wegen en Verkeer doorgegeven”, aldus Koen Meersseman, schepen van Mobiliteit (# Team8980). “Als gemeente kiezen we ervoor om de schoolomgevingen verder uniform in te richten met een rode ondergrond voor de schoolpoort.” (NVZ)