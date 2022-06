Rechtstreeks van Brugge naar de luchthaven in Zaventem met shuttlebusverbinding

Flibco.com lanceerde donderdag zijn nieuwe rechtstreekse shuttlebusverbinding tussen Brugge en Brussels Airport (via Gent).

Deze nieuwe verbinding komt er naast de al bestaande lijn die Brugge sinds 2014 met Brussels Charleroi Airport verbindt. Flibco.com en Visit Bruges schatten het potentieel van deze verbinding in op 100.000 reizigers per jaar.

Paul De Muynck, directeur flibco.com België: “Sinds we de lijn met Brussels Airport Charleroi hebben opgestart, hebben we al bijna 1 miljoen passagiers mogen vervoeren. Brugge en Brussels Airport Zaventem met elkaar verbinden, is een grote stap voor ons. Flibco.com wordt hiermee dé expert voor luchthavenvervoer in België. Na twee moeilijke jaren voor de reissector, kijken we reikhalzend uit naar dit moment. De mensen kunnen niet wachten om opnieuw op reis te vertrekken. Flibco.com staat klaar om hen naar de luchthaven te brengen.”

Veel belangstelling

Belangstelling voor de nieuwe verbinding is er in elk geval, want van de 2.500 probeertickets, voor slechts 4,99 euro per persoon online te boeken, gingen er in geen tijd al een duizendtal de deur uit.

Interessant voor verblijfstoeristen, congresgangers en inwoners uit Brugge en de ruimere regio

“Vooral voor het verblijfstoerisme is een goed georganiseerd natransport vanuit de luchthavens van belang, want voor 15% van onze stedentrippers is het vliegtuig het belangrijkste transportmiddel en dat is beduidend meer dan in de andere kunststeden”, weet schepen van Toerisme Mieke Hoste.

“Nu Brugge zich met het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum ook nadrukkelijker profileert als internationale congresbestemming en Brussels Airport voor dit segment een belangrijke aanvoerlijn is, zien we dankzij de nieuwe verbinding kansen om ons aanbod nog beter in de markt te zetten.”

Afgestemd op inkomende vluchten

Burgemeester Dirk De fauw ziet eveneens enkel voordelen. “De nieuwe verbinding is qua reisduur, comfort en prijs zeer competitief en de rijtijdens zijn maximaal afgestemd op de vertrekkende en inkomende vluchten. Op die manier kan een vroege ochtendvlucht of een rit naar Brugge in het kader van een late avondvlucht perfect worden gegarandeerd.”

“Dit was tot dusver niet het geval. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze bezoekers, maar ook interessant voor de inwoners uit Brugge en de ruimere regio.”

Inzetten op bereikbaarheid

“Uit onderzoek weten we dat bereikbaarheid een belangrijk criterium is in de reiskeuze. Inzetten op bereikbaarheid is dan ook een permanent aandachtspunt binnen de werking van Visit Bruges”, aldus directeur Dieter Dewulf van Visit Bruges.

“In flibco vinden we al jaren een goede partner om hier mee invulling aan te geven. Ook deze verbinding ondersteunen we promotioneel, onder andere met een groot billboard in de bagageafhandeling van Brussels Airport. We bekijken ook om voor de busverbindingen een ticketverkoop in onze infokantoren op te zetten.”

Flibco.com verzekert dagelijks 13 keer een heen- en terugrit tussen Brugge en Brussels Airport.

De flibco-bushalte bevindt zich in Brugge aan het Stationsplein, kant Sint-Michiels. De reizigers worden in Brussel afgezet ter hoogte van parking P16, vlakbij de ingang van de luchthaven.

(CGRA)