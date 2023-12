Razende Christoff miste door autopech afgelopen week bijna twee optredens van Will Tura

Op sociale media reageerde zanger Christoff pittig toen hij afgelopen week twee keer had af te rekenen met autopech.

Op zijn Instagram Stories deelde hij foto’s met enkele scherpe teksten: “Deze week hebben jullie mij al eens drie uur laten wachten op assistentie. En nu staan we hier weer al twee uur te wachten op assistentie. Mercedes, je moest je schamen!”, klonk het snoerhard nadat hij voor de tweede keer pech had in nauwelijks enkele dagen tijd.

Het scheelde geen haar of Christoff moest verstek geven voor de optredens bij en met Will Tura in het Antwerpse Sportpaleis. We informeerden bij Christoff voor een reactie, maar hij was niet meer bereikbaar. Uit zijn nabije bron vernamen we wel dat het automerk de zaak ernstig neemt en een onderzoek heeft opgestart.