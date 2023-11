Rauschenbergplein en ondergrondse parking afgesloten wegens instortingsgevaar

In Westende-Bad wordt het Rauschenbergplein tussen de Koning Ridderdijk en La Terraza samen met de bijhorende ondergrondse parking uit veiligheidsoverwegingen voor onbepaalde duur volledig afgesloten.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker heeft beslist om het Rauschenbergplein op 17 november vanaf 14 uur tot nader order af te sluiten voor wandelaars en passanten. Het plein wordt volledig afgezet met nadarhekkens. De ondergrondse parking wordt afgesloten met betonblokken om 18 uur. Eigenaars van garages werden hiervan via hun syndicus op de hoogte gebracht.

Stabiliteitsproblematiek

“Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Dat er problemen zijn met de stabiliteit van het plein is geen publiek geheim. Het resultaat van een stabiliteitsstudie van het Rauschenbergplein waarvan het gemeentebestuur deze week kennis nam, toont aan dat de stabiliteitsproblemen nog veel groter zijn dan gedacht. Ik kan als burgemeester de ogen niet sluiten voor deze veiligheidsproblematiek en dien dwingend op te treden. De toegang tot het plein en de ondergrondse garage worden als ‘no regretmaatregel’ tot nader order afgesloten.

Opnieuw toegankelijk

Er werd betracht een constructief overleg op te starten met de vereniging van mede-eigenaars van de ondergrondse parking en hun syndicus.”Een evenwichtige dialoog is op dit moment niet mogelijk. Zij moeten nu de tijd nemen om zich te beraden over mogelijke maatregelen om de stabiliteit van de parking opnieuw te garanderen. Pas wanneer ik mij er als burgemeester voldoende van kan vergewissen dat het stabiliteitsprobleem is opgelost, kunnen de parking en het plein opnieuw vrijgegeven worden”, besluit de burgemeester.