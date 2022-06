Randparking op ex-ferryterminal deze zomer gratis

De randparking ter hoogte van de Stapelhuisstraat – de vroegere ferryterminal – gaat komende zomer weer open en is dit keer volledig gratis. Je kan het centrum bereiken met de bus of via een aangeduid wandelparcours naar de Kapellestraat.

Van 25 juni tot 4 september zal het mogelijk zijn om hier gratis te parkeren. Om het centrum te bereiken, kunnen bezoekers gebruik maken van een nieuwe bushalte van De Lijn of een duidelijk aangeduid parcours volgen van 1,8 km richting de ingang van de Kapellestraat. Op de extra parking zal er ruimte zijn voor 800 wagens. Nieuw dit jaar is dat de parking volledig gratis aangeboden wordt.

“We verwachten opnieuw drukke zomerdagen in Oostende met heel wat bezoekers”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Velen van hen komen nog steeds met de wagen en door de randparking open te stellen, creëren we extra capaciteit. We hebben ervoor gekozen om de parking gratis aan te bieden.”

Praktisch

De parking is doorlopend open van 25 juni tot 4 september en het is mogelijk om de wagen meerdere dagen te laten staan. Er werd een nieuwe tijdelijke halte ingericht door De Lijn, waardoor het mogelijk is om lijn 9 of lijn 4 richting Oostende Station te nemen. Tickets koop je op de bus voor 2,5 euro per rit. De bussen rijden in de weekends tot 3 uur ‘s nachts en starten al opnieuw op vanaf 5 uur. Op weekdagen rijden ze tot 1.30 uur en starten weer op vanaf 4.30 uur.

Het is ook mogelijk om het uitgestippelde parcours van 1,8 km te volgen om het centrum te voet te bereiken. Via de Konterdamkaai en de Graaf de Smet de Nayerlaan wandel je zo het centrum van Oostende binnen. Uiterlijk op 5 september mogen er geen wagens meer op het terrein staan. Alle praktische informatie is ook ter plaatse duidelijk zichtbaar.

Route

De parking is te bereiken via onderstaande route: