R32 richting Roeselare in Gits afgesloten door wateroverlast

De regenval van de voorbije dagen en maandagochtend zorgde op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Zo werd in Gits de R32 richting Roeselare afgesloten.

De vele regen van de voorbije week zorgt ervoor dat het water in heel wat beken erg hoog staat. Verschillende beken dreigen over te lopen. Dat gebeurde inmiddels al langs de R32 in Gits. Ter hoogte van de ovonde kwam er heel wat water op de weg te staan. De politie sloot kort voor de middag de afslag richting Roeselare af.

Inmiddels zijn er verschillende medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter plaatse om een oplossing te zoeken voor het probleem. De brandweer kreeg deze ochtend een tiental oproepen voor wateroverlast in de regio.