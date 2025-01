Qsalt koopt elektrische vrachtwagen om ook in de stad (strooit)zout tot vlak bij de klant te krijgen

Sinds deze week heeft Qsalt uit Gistel dat voor zijn klanten zoutoplossingen aanbiedt een elektrische vrachtwagen. “Dat laat ons toe om ook in de steden waar lage emissiezones gelden tot vlak bij de klant te gaan leveren.” De sleutels van de vrachtwagen werden overhandigd bij Automobilia Oostende.

In Vlaanderen bollen al wat elektrische vrachtwagens rond, maar hun aantal blijft beperkt. “De investering is ook groot, het komt neer op het dubbele van een gewone vrachtwagen. Gelukkig voorziet de overheid nog een voordeel waardoor het toch nog de moeite loont om een elektrische vrachtwagen aan te kopen”, zegt Benoit Quatannens, zaakvoerder van Qsalt. De KMO stelt acht mensen te werken. “We hebben een eerder beperkte vloot aan vrachtwagens, we hebben zelf twee camions waarvan nu dus ook één elektrische. Op drukke momenten doen we ook een beroep op extern transport.” En zo’n druk moment is het nu zeker. “We leveren niet enkel voedingszout en zout voor waterverzachters, maar aan heel wat steden en gemeenten ook strooizout. We konden onze nieuwe vrachtwagen dus meteen al goed gebruiken.”

Rijbereik van 400 kilometer

Qsalt moet vaak ook te midden de stad leveren, ook bij zieken- en rusthuizen. “Met deze ecologische oplossing kunnen we alles tot pal bij de klant brengen. Het rijbereik bedraagt 300 kilometer, maar door er op de juiste manier mee te rijden laadt de batterij zichzelf al rijdend ook weer voor een deel op. We kunnen dus een afstand tot om en bij de 400 kilometer aan.”

Het vervoer bestaat vaak uit paletten met heel wat zakken. “Die moeten dus best zo dicht mogelijk op de plaats van bestemming gebracht worden. We zijn tevreden met onze aankoop. Ook met het feit dat we via Automobilia en Volvo de vrachtwagen ook op de afgesproken datum geleverd kregen. Vierstraete Trucks zorgde voor de opbouw van de vrachtwagenbak, zodat we er meteen mee aan de slag kunnen?”

Ook de verzekering van een elektrische vrachtwagen is nog iets apart. “Gezien de kostprijs van het voertuig en de problematiek mocht het ooit vuur vatten, vergt het toch wat knowhow en expertise. Maar die hebben wij in huis”, zegt Jonas Van Biervliet van JBV Verzekeringen uit Izegem, gespecialiseerd in het verzekeren van transportbedrijven.