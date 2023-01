PVDA Brugge: “Eén op drie bushaltes op Brugs grondgebied worden afgeschaft”

De commissie Openbaar Vervoer van het Vlaams Parlement heeft nu officieel in kaart gebracht wat PVDA Brugge al via Vlaams Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) en via bronnen bij De Lijn vernomen had: een afschaffing van één halte op drie in de regio Brugge, met een totale kaalslag in sommige wijken van de stad. “Het decreet basisbereikbaarheid is een drama voor het openbaar vervoer in Brugge. Hele wijken zullen afgesloten zijn van het mobiliteitsaanbod”, zegt lokaal voorzitter Stephen Brigitta. PVDA Brugge legt zich niet neer bij de afbouw van het openbaar vervoer en zal een versnelling hoger schakelen in hun campagne voor het behoud van de bushaltes.

PVDA Brugge heeft de locaties vernomen van de 178 haltes die in Brugge geschrapt worden. Opvallend: in de huidige lijnplannen van de stad Brugge zullen er geen gegarandeerde buslijnen meer zijn in Lissewege, Zwankendame en Zeebrugge. Alleen de tramhalte aan Zeebrugge Kerk wordt nog door De Lijn bediend. De andere haltes vallen onder het ‘vervoer-op-maat’ stelsel. De PVDA wil het begin van de zomer gebruiken om te pleiten voor een behoud van de lijn Brugge-Zeebrugge en bij uitbreiding alle bedreigde bushaltes.

Basisbereikbaarheid

In 2022 gaat het decreet ‘basisbereikbaarheid’ in, waarbij De Lijn haar hele net ingrijpend hertekent. Het nieuwe decreet geldt ook voor Brugge en de omliggende gemeenten, die samen deel uitmaken van de vervoerregioraad Brugge. In totaal verdwijnen er 178 haltes en worden er nog eens 42 haltes niet langer door De Lijn bediend, maar ingekapseld in het ‘vervoer-op-maat’ stelsel.

De deelgemeenten die het hardst worden getroffen door deze hertekening zijn Sint-Andries, Sint-Michiels en de binnenstad. Alleen al in die drie deelgemeenten worden bijna 100 haltes geschrapt.

“In deze hertekening worden gemeenten verplicht om 600 meter tussen elke bushalte te zetten. In plaats van tegengewicht te bieden en op tafel te kloppen voor meer openbaar vervoer, wordt in Brugge de keuze gemaakt om sommige wijken minder bereikbaar te maken”, zegt voorzitter Stephen Brigitta.

Zo rijdt De Lijn niet meer in het Magdalenakwartier van de binnenstad en verliest de Stokveldewijk van Sint-Michiels haar enige bushaltes.

Minder dienstverlening?

Niet alleen in de zuidrand van de stad, maar ook in het noorden wordt de dienstverlening afgebouwd. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan vinden we terug op de plannen van de nieuwe buslijnen in Brugge. In het huidige plan voorziet De Lijn niet langer een lijn naar Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge.

“Behalve Zeebrugge Kerk worden alle haltes in het vervoer-op-maat stelsel gebracht, wat wil zeggen dat de dienstverlening daar afhankelijk is van wie daar dienstverlening wil uitbouwen, en dan gaat het vaak nog over deelfietsen of taxi’s.”

De PVDA hekelt het feit dat de poldergemeenten op die manier bijna volledig afgesloten worden van de rest van de stad. Alleen de NMBS zal nog in Lissewege en Zeebrugge passeren met een trein om het uur. Zij vinden een goeie verbinding naar Lissewege en Zeebrugge niet alleen nodig voor de inwoners, maar ook een belangrijke schakel in een billijke spreiding van het groeiend kusttoerisme.

“De PVDA herhaalt haar vraag voor het behoud van alle bedreigde bushaltes en haar eis voor meer betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer” besluit Stephen Brigitta.