Protest in Brugge tegen nieuw vervoersplan De Lijn: “Het is 5 voor 12!”

Vandaag 6 januari wordt de tweede fase van het nieuwe vervoersplan van De Lijn uitgerold. Aan het station van Brugge vond een protestactie plaats met de steun van politieke prominenten van Groen en Vooruit. “In West-Vlaanderen verdwijnen maar liefst 1393 haltes en in Brugge alleen al 262”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht. “Dit plan is gewoon de uitrol van vervoersarmoede!”

‘Het is 5 voor 12’: onder die noemer organiseerde de organisatie ‘Verenigde Supporters Openbaar Vervoer’ vandaag protestacties tegen het nieuwe vervoersplan van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn en dit in alle Vlaamse provinciehoofdsteden. Zo ook in Brugge dus, op het stationsplein.

De datum was niet toevallig gekozen want 6 januari is de dag dat de tweede fase van het nieuwe vervoersplan van De Lijn, gericht op ‘basisbereikbaarheid’, wordt uitgerold. De klemtoon daarbij ligt op snellere busverbindingen met veel potentieel die nieuwe reizigers zouden moeten verleiden.

Steun uit verschillende partijen

Maar er verdwijnen ook heel wat minder gebruikte haltes. De actie in Brugge werd ook gesteund door heel wat politieke prominenten van de linkse partijen Groen en Vooruit. Zoals Brugs schepen en Vlaams lijsttrekker Pablo Annys en Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht, beiden van Vooruit. Zelfs nationaal voorzitter van Vooruit Melissa Depraetere kwam de actie steunen. Net als nationaal Groen co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Om ‘5 voor 12’ lieten alle aanwezigen de wekker van hun gsm rinkelen en werd er nog heel wat bijkomend kabaal gemaakt. “In West-Vlaanderen verdwijnen maar liefst 1393 bushaltes. En in Brugge alleen al zijn het 262! Dat is toch niet te verantwoorden”, liet Annick Lambrecht, een van de voortrekkers van het protest, weten. “Hoe moeten mensen nu nog op hun werk geraken? 90 procent van de mensen die vandaag de bus nemen doen dat omdat ze geen alternatief hebben. De Vlaamse regering organiseert gewoon de vervoersarmoede vandaag. Raken studenten nog op school? Worden senioren nu afhankelijk van hun kinderen om zich te verplaatsen? Dit raakt gewone mensen in hun portemonnee en het fileprobleem wordt alleen maar groter.”

Grondige herziening

Volgens Brugs schepen, en normaal gezien toekomstig Vlaams parlementslid, Pablo Annys werd dit plan ook nooit echt grondig besproken en goedgekeurd op het niveau van de Brugse gemeenteraad of zelfs het College. “Brugge is inderdaad vertegenwoordigd in de Vervoersregio die dit plan mee goedkeurde, maar daar is het enkel burgemeester Dirk De fauw (CD&V) die daarin zetelt voor de stad. Wij als Vooruit hebben dit plan nooit goedgekeurd en zullen dat ook nooit doen” aldus Annys. “Het is eenvoudig, als wij sterk genoeg zijn om toe te treden tot de volgende Vlaamse regering zullen we dit plan terugdraaien of alleszins grondig herzien.”

(PDV)