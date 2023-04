Proefopstelling om verkeersveiligheid te verbeteren op twee kruispunten langs Vredelaan in Blankenberge

Op het kruispunt van de Vredelaan (N34C) met de IJzerstraat en de Oudstrijdersstraat en op het kruispunt van de Van Maerlantstraat met de A. Rodenbachstraat in Blankenberge plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 2 mei een proefopstelling die de verkeersveiligheid aanzienlijk zou moeten verbeteren.

Het proefproject met paaltjes en extra wegmarkeringen blijft staan tot en met oktober 2023. Indien de opstelling daarna positief wordt beoordeeld, zullen er later middeneilanden worden geïnstalleerd.

Het plaatsen van de markeringen en de paaltjes is voorzien op dinsdag 2 mei en zal nauwelijks hinder veroorzaken. “Op de zogenaamde viertakskruising van de Vredelaan (N34C) met de IJzerstraat en de Oudstrijdersstraat en het kruispunt van de Van Maerlantstraat met de A. Rodenbachstraat worden aan de hand van paaltjes en wegmarkeringen de linksafbewegingen op de Vredelaan aan de kant van de jachthaven naar de IJzerstraat onmogelijk gemaakt”, legt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters uit. “Zo wordt het aantal mogelijke conflicten verminderd en is er per kruispunt slechts één linksafbeweging vanaf de Vredelaan.”

Daarnaast wordt ook de linksafbeweging op de Vredelaan aan de kant van het centrum naar de A. Rodenbachstraat onmogelijk gemaakt. “Bestuurders kunnen ter hoogte van de rotonde op het kruispunt met de Vredelaan (N34C) en de De Smet de Naeyerlaan nog steeds keren. Op die manier wordt per kruispunt slechts één linksafbeweging mogelijk gemaakt”, zegt Patrick De Klerck, schepen van Mobiliteit.

Dat de proefopstelling er komt, vindt ook burgemeester Björn Prasse een goede zaak. “Op de twee kruispunten langs de Vredelaan gebeurden tussen 2015 en 2017 vier zware ongevallen. Dit project verstevigt onze wens om van Blankenberge een veilige stad te maken met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker en de schoolomgevingen”, aldus Prasse.

Middeneilanden

Indien de proefopstelling positief wordt beoordeeld, zal na de proefperiode deze opstelling aan de hand van structurele maatregelen uitgevoerd worden. Aan de hand van een studie zal in een latere fase een oplossing op lange termijn worden gezocht.