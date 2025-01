Proefopstelling in Groenestraat tegen sluipverkeer

Nog tot donderdag 27 maart is er een proefopstelling in een deel van de Groenestraat.“We ontvingen klachten over sluipverkeer in de Groenestraat”, legt mobiliteitsschepen Bart Coopman (WESTAON) uit. “De straat is niet geschikt voor zwaar verkeer met o.a schade aan de weg tot gevolg. Ook zorgt doorgaand verkeer voor gevaarlijke situaties. De proefopstelling omvat enkel plaatselijk verkeer tussen de Spanjestraat en de Roodkruisstraat. Het verkeer tussen de Spanjestraat en de Slijperstraat wordt omgeleid via de Colliemolenstraat. De voorrangsregel op het kruispunt Slijperstraat-Groenestraat is gewijzigd. Het verkeer in de Slijperstraat heeft voorrang. Het verkeer in de Groenestraat moet stoppen en voorrang verlenen”. (BCH)