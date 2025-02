Proefopstelling centrum Oostnieuwkerke nu definitief

De gemeenteraad besliste om de verkeersproefopstelling in het centrum van Oostnieuwkerke definitief te maken.

“De proefopstelling werd ingevoerd na meldingen van bewoners over sluipverkeer in de Guido Gezellestraat”, vertelt schepen voor Mobiliteit Bart Coopman (Westaon). “Voertuigen, waaronder zwaar verkeer, weken uit naar de straat als alternatieve route tussen Passendale en Roeselare, in plaats van de aangeduide route via de Basijnsmolenstraat en de Meulebroekenlaan te volgen. Dat zorgde voor geluidsoverlast en een verhoogde verkeersdruk in het dorpscentrum. Om de impact van de aanpassingen te testen werd in maart 2024 een tijdelijke verkeersregeling ingevoerd in verschillende straten, waaronder de Guido Gezellestraat en de Lepelstraat. De maatregelen werden in twee fasen uitgerold en geëvalueerd op basis van snelheidsmetingen en een bevraging bij de inwoners. In september kregen inwoners van het dorpscentrum de kans om hun mening te geven via een bevraging. Ze konden kiezen uit drie scenario’s. Het merendeel van de respondenten koos voor fase 2. Dit scenario – waarbij het eenrichtingsverkeer in zowel de Guido Gezellestraat als de Lepelstraat werd omgekeerd – werd gevolgd door het gemeentebestuur. Vervolgens werd het voorstel van het gemeentebestuur nog eens afgetoetst tijdens een bewonersvergadering. Op basis van de feedback die avond werd een voorstel opgemaakt. De gemeenteraad besliste uiteindelijk om fase 2 definitief in te voeren aangevuld met enkele maatregelen. Zo wordt in het gedeelte Basijnsmolenstraat tussen de Lepelstraat en de Meulebroekenlaan een parkeerverbod ingevoerd, met uitzondering van 3 parkeerplaatsen. Dit moet de zichtbaarheid verbeteren en de doorstroming van het verkeer vlotter laten verlopen. Ook worden de verkeerslichten op het kruispunt Meulebroekenlaan-Sleihagestraat aangepast. Om de doorstroming op de Meulebroekenlaan te verbeteren, krijgen voertuigen op deze weg voortaan langer groen licht”. (BCH)