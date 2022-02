Proefopstelling aan Jules Lagaelaan pas vanaf begin april

Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om in de loop van 2022 te starten met een proefopstelling in de Jules Lagaelaan. Daarbij wordt er ter hoogte van de bushaven aan het station, een doorgang gemaakt.

Het gemotoriseerd verkeer zal – weliswaar enkel tijdens de daluren én slechts in één richting – van die doorgang gebruik kunnen maken om via het busstation in de richting van de rotonde Beversesteenweg en Sint-Amandsstraat te rijden.

Het gaat om een proefopstelling die zal worden gemonitord en geëvalueerd.

De start van de proefopstelling was oorspronkelijk voorzien vanaf 14 februari. Echter, door cruciale problemen bij de aannemer van de slagboom (zowel qua leveringen als personeelsuitval door quarantaine), kan die niet op de gevraagde datum geplaatst worden.

Omdat de slagboom belangrijk is om duidelijk te maken wanneer er wel/niet kan doorgereden worden, wordt de start van de proefopstelling uitgesteld tot later in het voorjaar, wellicht begin april.