Problemen nieuwe vervoersplan nog niet meteen weggewerkt: “Niet wachten op een evaluatie van het volledige plan”

Net als maandagochtend liep het nieuwe vervoersplan van De Lijn ook dinsdag nog niet overal van een leien dakje. In Beselare konden in tegenstelling tot maandag wel alle kinderen mee met de bus. “Hoewel het nipt was”, aldus schepen Koen Meersseman. “Maar we werken goed samen met De Lijn en zoeken mee naar oplossingen.”

Maandagochtend bleven er in Beselare nogal wat scholieren in de kou staan. “Vandaag (dinsdag, nvdr) was het beter, maar nog niet zoals het zou moeten zijn”, zegt Zonnebeeks schepen Koen Meersseman (#TEAM8980). “Op lijn 90 reden alle bussen en konden alle wachtende kinderen meerijden. Op lijn 80 passeerden twee van de drie bussen in Beselare. De derde bus zat stampvol en hield niet halt. Toch konden alle scholieren mee, hoewel het krap was.” De gemeente Zonnebeke meldde De Lijn wat de problemen in de gemeente zijn. “We vragen om Lijn 80 te vervroegen zodat kinderen op tijd aankomen”, aldus de schepen. De Lijn moet de capaciteit ’s morgens kunnen garanderen. Ook rond 16.30 uur moet dat het geval zijn, zodat er ook een extra bus of dubbele bus is voor de terugrit, hetzelfde moet op woensdagmiddag.”

Oplossingen

De gemeente Zonnebeke kreeg via het gemeentelijk infopunt een 60-tal meldingen die aan De Lijn werden bezorgd. “We werken goed samen en hebben dagelijks contact met De Lijn. Ze zoeken mee naar oplossingen om tegemoet te komen en we kijken uit naar snel inzetbare oplossingen”, aldus nog de schepen.

Ook Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) is voorstander van onmiddellijk overleg. “Vooral scholieren, leerkrachten en andere mensen die op de bus aangewezen zijn om hun bestemming te bereiken, bleven maandagmorgen letterlijk in de kou staan”, aldus het parlementslid. “Vooral in landelijke gebieden blijken heel wat bushaltes geschrapt en rijden bussen minder frequent. Zo wordt het vanuit bepaalde landelijke dorpen voortaan onmogelijk om nog tijdig op school of het werk te geraken. Ook het flexvervoer biedt daar geen alternatief.”

Flexbus

De flexbus van De Lijn vervangt sinds 6 januari de gekende belbus. De flexbus zou een oplossing moeten zijn voor reistrajecten die niet kunnen worden afgelegd met de vaste bussen van De Lijn. Een zitje kan worden gereserveerd vanaf 30 dagen tot 30 minuten voor de rit via www.hoppin.be, de Hoppinapp op de smartphone of via de Hoppincentrale via 0800/12.2.12.

Minister Lydia Peeters (Open VLD) beloofde het vervoersplan te evalueren, maar volgens Loes Vandromme mag er niet worden gewacht. “Daar waar het mogelijk is om nu al aanpassingen te doen, moeten ze ook zo snel mogelijk doorgevoerd worden. We mogen niet wachten op een evaluatie van het volledige plan. Bovendien moet er deftig overleg komen met de scholen, de (maatwerk)bedrijven en de zorginstellingen. Nieuwe plannen brengen altijd uitdagingen met zich mee, maar het kan niet de bedoeling zijn dat er getalmd wordt met het remediëren van problemen.”