Prinses Elisabethlaan in Bredene gedeeltelijk afgesloten voor verkeer

In Bredene is er een probleem met een van de ondergrondse hoogspanningskabels in de Prinses Elisabethlaan (gewestweg N9) ter hoogte van de Buurtspoorwegstraat.

Herstellingswerken door het nutsbedrijf Elia zullen onmiddellijk aangevat te worden. Daardoor is de rijstrook richting Brugge onderbroken. Het doorgaand verkeer van Oostende richting Brugge wordt vóór de Sasbrug omgeleid via de Oudenburgse steenweg en de Esperantolaan.

Dat betekent dat ook het verkeer naar het Shoppingcenter, bedrijvenpark Spuikom, de ambachtelijke zone en de bedrijven/handelszaken langs de Brugse Steenweg vanuit die richting niet door kan en moet omrijden via de Blauwe Sluis.

Verkeerslichten

Het verkeer van Brugge naar Oostende kan wel normaal verlopen. Het verkeer komende van Oostende met bestemming Bredene-Sas en Bredene-Dorp verloopt eveneens normaal via de verkeerslichten ter hoogte van de Buurtspoorwegstraat.

De werken zullen mogelijk zo’n vijf dagen in beslag nemen en gedurende die tijd blijft de omleiding voor het verkeer richting Brugge van toepassing. De Lijn en de brandweer werden ingelicht.