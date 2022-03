Primeur nieuwe Munkenbrug in Waregem is voor fietsers en voetgangers

Nu de bouw van de Leiebrug tussen Ooigem en Desselgem zo goed als voltooid is, krijgen Waregemse fietsers en voetgangers de primeur om de nieuwe Munkenbrug als eerste te gebruiken. Automobilisten mogen vanaf begin april hetzelfde doen.

Na een kleine twee jaar zijn de ingrijpende werken op de grens van Ooigem en Desselgem quasi afgerond. Op 1 juli 2020 startte waterwegbeheerder de Vlaamse Waterweg met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe brug over de Leie. In oktober startte de afbraak van de brug, die er al sinds 1968 lag. Omdat die versleten én te laag voor de moderne binnenvaart was, kwam er een nieuw exemplaar.

Tijdelijke brug verdwijnt

Sinds november ligt de eigenlijke brug, een gevaarte van 99 meter lang en ongeveer 19 meter breed, op zijn plaats. Nadien volgde de afwerking en de aanpak van de omgeving. Aangezien die grotendeels achter de rug is, wordt de Munkenbrug vanaf donderdag 17 maart opengesteld voor fietsers en voetgangers. “De tijdelijke brug verdwijnt en er wordt één zijde van de brug opengesteld voor onze actieve weggebruikers”, laat de bouwheer weten. Automobilisten moeten nog even geduld oefenen tot de officiële opening, begin april.

De plaatsing van de nieuwe, hogere Leiebrug maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Daarbij wil de Vlaamse Waterweg van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De kosten worden geraamd op zo’n 5,8 miljoen euro. De naam verwijst naar de monniken die gedurende tien eeuwen in het nabijgelegen Munkenhof woonden. Zij richtten de grote hofstede in als bestuurscentrum voor hun bezittingen in de regio.

Vlasbrug en tank

Enkele kilometers verder, op de grens van Beveren-Leie en Bavikhove, verrijst overigens een extra fietsers- en voetgangersbrug. De werken voor deze toeristische troef, die de naam ‘Vlasbrug’ krijgt, zijn intussen bezig en moeten in het voorjaar van 2023 afgerond zijn.

Met de voltooiing van de Munkenbrug laat nog één aanpassing aan de omgeving op zich wachten: de terugkeer van de kenmerkende legertank die naast de Leiebrug stond. Het gaat om een monument dat herinnert aan de Leieslag van mei 1940, waarbij ook de Leiebrug tussen Desselgem en Ooigem opgeblazen werd.

Aangezien de Howitzer-tank – dat een geschenk was van het Bataljon Artillerie in Brasschaat – pal in de werfzone stond, verhuisde die tijdelijk naar de Dolagestraat. De intentie bleef om het legervoertuig na de werken terug op zijn originele plaats in de Ooigemstraat te zetten. Details over die verhuis zijn er nog niet. (PNW)