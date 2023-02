Primeur: nachttreinen naar Brugge tijdens festival We Can Dance

Het dancefestival We Can Dance voorziet voor het eerst nachttreinen van Zeebrugge naar Brugge. Dat meldt de organisatie woensdag. Het festival reageert daarmee op een vraag van heel wat festivalgangers.

Vorig jaar verdubbelde het aantal bezoekers van We Can Dance en daarmee ook de vraag om na het festival in Brugge te geraken met het openbaar vervoer. Daar speelt de organisatie dit jaar op in. “Ons doel als festival is om iedereen een ongelooflijke dag bij ons op het strand te bezorgen, maar we ambiëren vooral dat elke bezoeker veilig thuiskomt en waar beter dan in Brugge?”, zegt organisator Bart Roman.

Weekendje weg boeken

Na afloop van het festival, op 5, 6 en 12, 13 augustus voorziet NMBS in nachttreinen van Zeebrugge naar Brugge. “We zijn trots om al tien jaar een festival als We Can Dance te mogen verwelkomen op ons strand in Zeebrugge. Ieder jaar trekt het festival nieuwe, jonge, bezoekers naar onze regio. Door nachttreinen in te leggen hopen we bezoekers van het festival te stimuleren een weekendje weg te boeken en zo de lokale Brugse horeca te laten meegenieten van het overweldigende succes van het festival”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw (cd&v).

De tickets voor de nachttrein zijn vanaf 19 juli te koop via NMBS. Een retourticket kost 13 euro.