Primeur in Vlaanderen: Kortrijk maakt grootschalige verkeersanalyses publiek

Al 13 jaar houdt de stad jaarlijks ongeveer 120 verkeersanalyses met radartoestellen in de Kortrijkse straten waarbij ze de snelheid en het aantal passerende voertuigen in beide richtingen meten. “We zijn de eerste stad die dat op zo’n grote schaal doet én daar transparant over communiceert. We maken deze cijfers kenbaar om mensen te sensibiliseren en de data niet weg te steken achter de muren van het stadhuis”, vertelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts. Inwoners die geconfronteerd worden met een verkeersproblematiek, kunnen zo’n analyse aanvragen.

Waar mogelijk worden snelheidsremmende maatregelen genomen, maar de stad kan niet overal de infrastructuur aanpassen. “We werken op maat van de straat. Van de 311 gemeten straten stelt er zich ongeveer in 10 procent een probleem, maar in sommige straten werden reeds aanpassingen doorgevoerd. Dit kan gaan om (voorlopige) fysische snelheidsremmers zoals rijbaankussens of wegversmallingen, maar ook grondmarkeringen ‘zone 30’ of ‘50’ , de tijdelijke plaatsing van een digitaal snelheidsinformatiebord ‘u rijdt te snel’ of een politiecontrole. Een tweede meting zou verbeterde cijfers moeten geven”, zegt medewerker Karel “wandelende wegcode” Dewaele.

Te hoge snelheid is één van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen en dus een terechte bekommernis bij veel Kortrijkzanen. “Vorig jaar kregen we 119 meldingen binnen van verkeersoverlast of een snelheidsprobleem. De verkeersanalyses geven ons een perfect en objectief beeld van hoe snel er gereden wordt in een straat en hoeveel wagens en zwaar vervoer er door een straat passeren”, licht Axel toe.

Oudenaardsesteenweg

Gewestweg Oudenaardsesteenweg is de drukste met 13.523 passerende voertuigen per dag. In een zone 30 worden maatregelen genomen indien meer dan de helft van de bestuurders sneller rijdt dan 40 km/u. In een zone 50 is dat indien meer dan de helft sneller rijdt dan de toegelaten snelheid. In de Gullegemsesteenweg in Bissegem rijdt 83 procent sneller dan zone 50. Deze straat staat op de prioriteitenlijst van trajectcontroles in 2023. Via het online dashboard www.kortrijk.be/verkeersanalyses kan iedereen de resultaten van deze verkeersanalyses consulteren en nagaan welke snelheidsremmende maatregelen er werden genomen of gepland staan.