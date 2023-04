Prijzen uitgereikt aan winnaars verkeersquiz in Brugge

Bezoekers van de fietsbeurs Velofollies konden opnieuw deelnemen aan een verkeersquiz, georganiseerd door de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Op de stand van deze vzw werd toen ook de verkeerscampagne ‘Fietsen in Harmonie’ afgetrapt.

De prijsuitreiking vond dinsdagavond plaats in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé. De hoofdprijs, een blitse racefiets, was voor Eric Van den Bossche uit Maldegem. Ook zijn zoon Dries viel in de prijzen. Overige prijswinnaars waren Sofie Constales, Arno Verstraete, Saskia Dendoncker, Laurens Verkerken, Lies Van Kerckhove, Thijs Cornette, Eveline Lambert, Maria Ghyselen en Stefaan Devloo.

Gouverneur Decaluwé wees er bij deze gelegenheid op dat de ongevallencijfers in 2022 in West-Vlaanderen opnieuw gestegen zijn. “Er kwamen 65 mensen om bij een verkeersongeval en bij 32% van die ongevallen was er een fietser betrokken.” (CGRA)