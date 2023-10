Poppen Tom en Lily zijn nieuw aan de schoolpoort, zwaar vervoer blijft een probleem

Zowel aan de ingang van vrije basisschool De Graankorrel vestiging Kruiseke als basisschool Futura in de Hellestraat in Wervik staan sedert donderdagvoormiddag aan weerszijden van het zebrapad de poppen Tom en Lily. Niet goedkoop alvast want de installatie kost 7.700 euro. “Geen kleine investering , maar zoals de laatste tijd door zovelen gezegd: op veiligheid staat geen prijs”, aldus schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V).

“De poppen komen er op vraag van de scholen zelf. Een constructieve samenwerking tussen het schoolbestuur en de scholen zorgt voor dit soort vernieuwende voorstellen. Samen met de scholen willen wij continu inzetten op het aanbieden van een kindvriendelijke schoolomgeving. Met deze installatie hopen we alvast terug een grote stap vooruit te zetten.”

“We roepen bij deze ook wel op aan alle weggebruikers in onze stad, zijn dit nu voetgangers, fietsen, auto’s of vrachtwagens om met de nodige voorzichtigheid in onze stad te rijden en zich te bewegen. Dit is en blijft de beste preventie van verkeersongevallen.”

“Onze aandacht voor verkeersveilige schoolomgevingen stopt niet met. Begin volgend jaar komen we als lokaal bestuur nog met een aantal maatregelen die ook impact zullen hebben op de schoolomgeving.”

Ondertussen blijft het zwaar vervoer aan beide scholen een aanhoudend probleem. In de dorpskom van Kruiseke geldt er een tonnagebeperking. Er zijn regelmatig politiecontroles maar de politie kan dat uiteraard niet dagelijks doen. Tot ergernis van velen in het dorp is er heel wat zwaar vervoer dat de tonnagebeperking in de drukke Kruisekestraat negeert.

In de Hellestraat is directeur Tom Vandermeulen al enkele jaren vragende partij voor een verbod van zwaar vervoer vlak voor en kort na de schooluren. Wat al een aantal keer ter sprake kwam tijdens de onderwijsraad. Opmerkelijk is alvast ook dat de Hellestraat geen fietsstraat is…