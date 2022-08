Poperinge voert vanaf 1 september fietszones in

In de stadskern van Poperinge gaat op 1 september een fietszone op proef van start om mogelijke conflicten van autoverkeer met fietsers in tegenovergestelde richting te vermijden en fietsen te stimuleren. De fietszone houdt volgende verkeersregels in: fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken, motorvoertuigen zijn toegelaten, maar mogen fietsers niet inhalen, en de maximumsnelheid is 30 km/u.

De focus ligt hierbij op drukke eenrichtingsstraten in de zone 30, waar het inhaalverbod het meest nodig is en het best gerespecteerd zal worden. Na één jaar zal het stadsbestuur de maatregel evalueren. Zoneborden duiden de fietszone aan bij elke in- en uitgang, vergelijkbaar met een zone 30. In de beginperiode worden bijkomend vlaggen en banners geplaatst.

Voor speed pedelecs geldt in fietsstraten hetzelfde als voor andere fietsers (niet voor alle andere verkeersregels). Ook zij genieten dus dezelfde rechten en plichten als de andere fietsers. De snelheid is dus ook voor hen beperkt tot 30 km per uur. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers er niet inhalen. Dat inhaalverbod geldt voor al het gemotoriseerde verkeer, dus ook voor motorfietsen en bromfietsers klasse A en B. Fietsers mogen elkaar en andere weggebruikers wel inhalen. Inhalen gebeurt altijd links. Prioritaire voertuigen (politiewagen, brandweerwagen, ziekenwagen met sirene en zwaailicht) mogen fietsers wel inhalen. Is er een prioritair voertuig in aantocht? Maak dan de rijbaan vrij.

Effect op verkeersveiligheid

In een fietsstraat is de auto eerder te gast, maar dus nog steeds welkom. Je kan zoals voorheen in en uit de stadskern met de wagen. Het stadsbestuur houdt er rekening mee dat voor onze specifieke landelijke context de auto voor veel mensen een belangrijk vervoersmiddel blijft, onder meer door het beperkte aanbod openbaar vervoer. Door dit project gaan ook geen parkeerplaatsen verloren.

De algemene voorrangsregels blijven ongewijzigd. Ook alle voorrangsborden moet je respecteren. Het proefproject wil vooral autoverkeer en fietsverkeer beter laten samengaan door bijkomende aandacht aan de verkeersveiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers te besteden. Fietsstraten invoeren creëert ook meer rust en trager verkeer, wat een onmiddellijk effect op de verkeersveiligheid heeft – de topprioriteit bij dit project. Het bestuur wil zo inwoners ook stimuleren om meer de fiets te nemen. Want dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat. Meer fietsers en minder gemotoriseerd verkeer betekenen ook een stillere stad met hogere belevingswaarde. Een terrasje doen of lokaal winkelen wordt zo nog aangenamer. (AHP)