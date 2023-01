Politie plaatst snelheidscamera’s in Langerei in Brugge

Het Brugs stadsbestuur geeft deels gehoor aan de klachten van de bewoners van de Langerei, die protesteren tegen het te drukke en te snelle verkeer in hun woonstraat. Er staan nu snelheidscamera’s opgesteld.

Burgemeester Dirk De fauw gaf opdracht aan de politie om snelheidscontroles uit te voeren langs de Spiegelrei, Langerei en Komvest. Sinds kort staan er in die straten snelheidscamera’s opgesteld. Chauffeurs worden er ook gewezen op hun snelheid door de snelheidsindicatieborden die aan enkele bomen zijn bevestigd.

Zwarte vlaggen

Buurtbewoners voeren er sinds begin januari actie met zwarte vlaggen tegen het te veel, te zwaar en te snel verkeer. Burgemeester Dirk De fauw stelt dat hij begrip heeft voor de problemen die de bewoners in de Langerei, Spiegelrei, Komvest en de Julius en Maurits Sabbestraat ondervinden: “Maar ik vraag nog een beetje geduld.”

Snelheidscontroles

“Over enkele maanden zal de toestand daar erg verbeteren, zeker als de werkzaamheden in de Vlamingdam afgelopen zullen zijn. Wij zijn trouwens in gesprek met Genencor om de toestand voor de Komvest nog te verbeteren. Ondertussen vroeg ik aan de politie om snelheidscontroles uit te voeren in de betreffende straten”, aldus de Brugse burgemeester.

