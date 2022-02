Politie Grensleie werpt zich vol in strijd tegen roekeloos rijgedrag na interventie op L.A.R.:“Geen heksenjacht op sportieve wagens”

Patsers, snelheidsduivels en wegpiraten kregen er in Menen al flink van langs dankzij een resem harde maatregelen die door het stadsbestuur in het leven werd geroepen. Afgelopen weekend werd opnieuw duidelijk dat Menen een nultolerantiebeleid hanteert in de strijd tegen roekeloos rijgedrag. Tijdens een politieactie werd het rijbewijs van liefst 33 straatracers afgenomen. “Dergelijk gedrag heeft geen plaats op de openbare weg”, klinkt het resoluut bij de politiezone.

Zaterdagavond verzamelden tientallen sportbolides op de terreinen van het transportcentrum L.A.R. met als doel er illegale straatraces te organiseren. “Het was een burger die onze diensten opbelde met de melding dat het opnieuw prijs was op de transportzone, een van de geliefkoosde plekjes van racefanaten. Ze werden gestoord door het lawaai van gierende banden en brullende motoren en ook hun kinderen konden niet slapen. De zone stond al langer bij ons gekend als een hotspot voor straatraces dus lanceerden we meteen een gecoördineerde actie.” Commissaris Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone, benadrukt de vlotte samenwerking tussen verschillende zones. “Zowel zone Vlas als zone Moeskroen stuurden ploegen ter plaatse maar we moesten het geheel met de nodige voorzichtigheid aanpakken. Massaal de plaats bestormen zou hebben geresulteerd in vluchtende wagens en weinig identificaties. Onze mensen hebben zich dan ook in alle discretie rond de terreinen opgesteld om zo alle aanwezigen bij de lurven te kunnen vatten.”

Verbrand rubber

Het resultaat van de actie liet dan ook niet lang op zich wachten. “In totaal 33 rijbewijzen werden voor een periode van 15 dagen ingetrokken, op vraag van het parket”, gaat de commissaris verder. “Het parket tilt eveneens zwaar aan de feiten en zal alle geïdentificeerde partijen dagvaarden. Ook de burgemeester bekijkt op dit ogenblik meerdere opties. Er werden geen voertuigen in beslag genomen, zoals dat in het verleden wel gebeurde, maar de piste van een plaatsverbod wordt op dit ogenblik geanalyseerd. Alle bestuurders werden verhoord en vanzelfsprekend ontkenden de meesten dat ze ook maar iets met de situatie te maken hadden. Onze mensen hadden hen echter al een eindje in de smiezen waardoor hen identificeren erg vlot verliep. Het feit dat er overal bandensporen te zien waren en het er rook naar verbrand rubber was ook een regelrechte weggever.”

“Het gaat om jonge chauffeurs. 18 van de 33 ingetrokken rijbewijzen waren nog geen twee jaar oud”

Op sociale media werd de indrukwekkende politieactie fel besproken, waar ook enkele negatieve reacties te bespeuren waren. Kwatongen beweerden dat de politie bewust tuningwagens viseert en jonge chauffeurs extra hard aanpakt, commentaar dat de commissaris meteen weerlegt.

Nuance

“We spreken hier helemaal niet over een heksenjacht waar we sportieve bolides bewust gaan zoeken”, klinkt het. “We kunnen de vaak erg fraaie auto’s vaak ook wel smaken alleen moeten we hier enige nuance brengen. Om te beginnen kunnen dergelijke taferelen, zoals het draaien van donuts en het organiseren van races, perfect plaatsvinden op een circuit of een privaat terrein. Waarom organiseert men die dan ook daar niet? Er zijn meer dan opties genoeg maar toch kiest men ervoor om het op de openbare weg te laten gebeuren. De term ‘openbaar’ is hier bepalend, de weg is dus van iedereen. Ook voetgangers en fietsers mogen daar komen en die maken weinig kans wanneer ze overhoop worden gereden door een wagen.”

Geen Menenaars

Zaterdagavond trok de politie meer dan 33 rijbewijzen in na een illegale straatrace op het terrein van tranportcentrum L.A.R-Zuid. (foto CL)

“Daarnaast viel ook de erg jonge leeftijd van veel chauffeurs ons op. Maar liefst 18 van de 33 rijbewijzen die werden ingetrokken waren exemplaren die nog geen twee jaar oud waren. Onervaren chauffeurs dus die achter het stuur van een erg krachtig voertuig kruipen om er halsbrekende toeren mee uit te halen. De stad liet al meer dan eens weten de buik vol te hebben van dergelijk patsergedrag en we hanteren dan ook een lik-op-stukbeleid. Wat de gevolgen zijn voor de getroffen automobilisten, daar kan ik geen uitspraken over doen. Het parket heeft de zaak in handen genomen en uiteindelijk zal een rechter zich over elk dossier buigen.” De snelheidsduivels kwamen allen uit West- en Oost-Vlaanderen maar merkwaardig genoeg was er geen enkele Menenaar aanwezig. Alle chauffeurs werden aan een alcoholtest onderworpen maar die bleken allemaal negatief. Straatracers spelen al langer een kat-en-muisspel met lokale ordehandhavers, zoals in het verleden op de ondergrondse parking van de Kortrijkse Xpo. Vaak worden plaatsen opgezocht die aan het zicht onttrokken zijn, wat het voor de politiediensten moeilijk maakt. Ook voor de lokale besturen zijn de racers veelal een doorn in het oog, die de meegebrachte overlast hekelen. Menen liet in de strijd tegen straatracers eerder al de tanden zien. In augustus 2020 werd een patserwagen in beslag genomen nadat de bestuurder het te bont maakte in het stadscentrum. De jongeman moest zich nadien niet alleen voor de rechter maar eveneens voor het stadsbestuur gaan verantwoorden, met pittige sancties en stevige uitbranders tot gevolg.