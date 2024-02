Politie aan bewoners Noord-Brugge na deblokkering haven: “Ga niet via de N31 Expresweg naar huis!”

De Brugse politie heeft een actieplan in gang gezet om de 2.000 gestrande vrachtwagens in en rond de haven van Zeebrugge het komend weekend te begeleiden. Nu boze boeren de blokkering van de haven na vier dagen beëindigd hebben, moeten de trucks weg geraken.

Van de N31 Expresweg in Sint-Pieters tot de Môle in Zeebrugge: in kilometerslange rijen staan 2.000 vrachtwagens geparkeerd op de pechstrook, omdat ze vier dagen lang niet naar de haventerminals kunnen.

Triage

Boze boeren hadden vier dagen lang vier toegangswegen tot de haven bezet met tractoren. Vrijdagmiddag hebben ze eindelijk de ingangen vrijgemaakt. Het is een hele klus om de gestrande trucks op hun bestemming te krijgen.

“De N31 Expresweg wordt als triagecentrum gebruikt”, legt Jonathan Nowakowsky, woordvoerder van de Stad Brugge, uit. Hij roept de inwoners van Noord-Brugge – de deelgemeenten Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege – op om de N31 Expresweg niet te gebruiken om huiswaarts te keren: “Neem de kleinere, landelijke wegen!”

Luchthaven

Truckchauffeurs die de voorbije dagen en vandaag een ticket hadden voor een vaart, zullen door de politie begeleid worden naar de juiste haventerminals. De rederijen doen het mogelijke om hun achterstand in te halen en dit weekend zoveel mogelijk transporten vanuit Zeebrugge te organiseren.

Chauffeurs die het weekend moeten overbruggen, dienen naar de luchthaven van Oostende te gaan, waar voor hen duizend parkeerplaatsen, sanitair en foodtrucks voorzien zijn. De politie leidt hen ernaartoe.

Mobiliteitsproblemen

Politie Brugge verwacht nog het hele weekend mobiliteitsproblemen rond de haven van Zeebrugge. Volgens provinciegouverneur Carl Decaluwé is inmiddels de autoweg A11, waar ook honderden trucks op de pechstrook stonden, vrijgemaakt.

Vrijdagnamiddag werden al de eerste truckers naar de terminals in de haven begeleid. Al honderd anderen hebben hun truck voor het weekend op de luchthaven van Oostende gestald. “Ik verwacht tegen uiterlijk zondagavond dat alle mobiliteitsproblemen op en rond de haven van Zeebrugge opgelost zijn”, aldus Carl Decaluwé.

Afwachten wat het overleg tussen de boeren en de Vlaamse regering volgende week oplevert…