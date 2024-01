Pluspunten maar ook werkpunten voor nieuwe vervoersplan De Lijn

Het busvervoer aan de Middenkust ondergaat vanaf 6 januari een aantal wijzigingen. En vanaf april komen er nieuwe aanpassingen en uitbreidingen. De busgebruikers die eerder actie voerden, zijn positief over de bijsturingen, al blijven er ook punten van kritiek.

De aanpassingen aan verschillende buslijnen en het schrappen van haltes werden vlak voor de zomer in Oostende zeer slecht onthaald. Het felst reageerde Zandvoorde waar een petitie voor behoud van de haltes op korte tijd door zowat de helft van de wijk werd getekend. Het stadsbestuur, dat eerst akkoord was gegaan met alle wijzigingen, reageerde snel en het traject van de lijn Zandvoorde werd behouden. Het stadsbestuur had in de vervoerregioraad kennelijk meer te zeggen dan het aanvankelijk beweerde.

“Men wijst te vaak naar De Lijn maar zij zijn niet de boosdoener. Lokale besturen en de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijk”, zegt Oostendenaar Dirk Smet van de Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer, de koepelvereniging van burgerbewegingen rond het openbaar vervoer. Oostende duwde stevig op het gaspedaal en er kwamen ook oplossingen voor Raversijde en de Vuurtorenwijk. Ook van daaruit was er stevig protest. Vanaf zaterdag 6 januari gaat een eerste reeks aanpassingen in.

Raversijde

Vanaf 6 januari rijden er opnieuw bussen tot in het hart van de wijk: twee ritten per uur (van maandag tot zaterdag) en één rit per uur op zondag. De bussen volgen de Westlaan richting Zeedijk en rijden vervolgens via de Middenlaan met halte aan de Transvaalstraat. De bussen heten ‘Luchthaven’ en ‘Raversijde’ naargelang hun bestemming. Die bussen worden aangevuld met buslijn 60 (Oostende tot Veurne) waardoor er zo op de wijk vier bussen per uur zijn (maandag tot zaterdag) of twee bussen per uur (zondag).

Matthias Maelfeyt (actiegroep Wij Raversijde): “Heel veel mensen zijn tevreden dat er een frequentere busverbinding is en dat de halte dichter is in de Middenlaan. Anderzijds horen we ook mensen die blij waren dat de bus niet meer door de wijk reed. En daarvoor hadden we wel een alternatief.”

“Ons idee was om de bus te laten doorrijden richting Middelkerke met een keerpunt. Zo kun je op de Nieuwpoortsesteenweg een extra halte maken en kunnen ook de studenten van Vives geholpen worden. Ook de school is er vragende partij voor, want nu moeten de jongeren over de berm lopen. In dat plan rijdt de bus ook naar Walraversijde en bereik je ook het toeristisch publiek. We hebben dat voorstel zeer uitgebreid toegelicht aan burgemeester en schepen Anseeuw, De Lijn en de vervoerregioraad. We deden een voorstel, maar er kwam helaas geen respons.”

Vuurtorenwijk

De Vuurtorenwijk wordt bediend door lijn 2. Die maakt geen lus meer met Bredene (de vroegere lijnen 4 en 9 reden door in beide richtingen). Ook hier vroegen inwoners een oplossing. Die komt er vanaf april: dan zal de bus van de Vuurtorenwijk doorrijden tot in Bredene (halte Breeweg) waar reizigers kunnen overstappen op (de Bredense) lijn 4. Ook dat is een tijdelijke oplossing want De Lijn werkt aan een volledig nieuw knooppunt vanaf 2025 en 2026 met vlotte aansluiting tussen lijnen 2 en 4.

In afwachting lanceerde Bredene een tijdelijke shuttledienst met een eigen busje en personeel om de verbinding te maken tussen lijnen 2 en 4. Enig nadeel: de shuttle rijdt enkel tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur. Bredene turft intussen de gebruikers om na te gaan hoe vaak de pendeldienst gebruikt wordt en informeert of er nog vraag is naar uitbreiding.

Er komt ook een nieuwe lijn 3 (Station-Meiboom-Baanhof). Die rijdt elke 20 minuten en op zondag om het halve uur. De bussen bedienen de nieuwe wijk Baanhof (Stuiversstraat). Ook nieuw zijn de lijnen 30 via Oudenburg-Westkerke-Jabbeke naar Brugge, lijn 50 via Gistel-Westkerke-Eernegem naar Koekelare en lijn 52 via Leffinge-Slijpe naar Middelkerke. Er zijn ook nieuwe avondlijnen naar Oudenburg (30), Gistel (51) en Leffinge (53).