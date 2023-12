Plusbus voortaan alleen voor Vleteren

Vanaf 1 januari 2024 is de Plusbus volledig in handen van de gemeente Vleteren. Er wordt dus niet meer samengewerkt met Lo-Reninge.

Daarom moesten de werking en de kostprijs volledig herzien worden, aan de hand van een nieuw gebruikersreglement. De Plusbus kadert in de seniorenwerking van Nestor. Vervoer heen en terug naar het dorpsrestaurant kost bijvoorbeeld 4 euro per persoon, naar de markt in Veurne of Poperinge 10 euro per persoon. Een plaatsje op de bus moet twee weken vooraf aangevraagd worden via de website of via plusbus@vleteren.be.

Financieel directeur Joost Sampers gaf een summiere voorstelling van de cijfers van het aangepast meerjarenplan (92 bladzijden) tot 2026. “Uit de positieve autofinancieringsmarges (exploitatiesaldo na vereffenen van de leninglast) voor de komende jaren, kunnen we afleiden dat onze gemeente er financieel zeer goed voorstaat op de lange termijn”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Wegenwerken

Verder bleek uit de meerjarenplanning dat er in de komende twee jaar geen landelijke wegen worden aangepakt. Wel staan voor 2024 twee zeer grote werken op het programma: het Groenerf in Woesten (1.755.000 euro) en de Krombekestraat in Westvleteren (1.250.000 euro). Daar worden de wegenis en riolering totaal vernieuwd, en komt er een vrijliggend fietspad. Tegelijk met de aanpak van het fietspad (met een haag en of bomen tussen het fietspad en de rijweg waar mogelijk, zullen Aquafin en de gemeente Vleteren ook de nodige rioleringswerken voorzien in deze straat. Zo zullen alle woningen langs de Krombekestraat worden aangesloten op drukriolering. Het afvalwater zal gescheiden zijn van het regenwater.

Voor de periode 2023-2026 is 4.660.000 euro voorzien voor de aanpak van wegenis. Ook in de Roggestraat worden de nodige rioleringswerken uitgevoerd. Daarmee zullen, benevens eerder de Westvleterenstraat, de Hendrik Deberghstraat en de Poperingestraat, alle (boven)gemeentelijke verbindingswegen aangepakt zijn en uitgerust zijn met een veilig fietspad.

Omdat er in 2022 en 2023 geen leningen moesten aangegaan worden, zal dat in 2024 wel nodig zijn (1,2 miljoen euro).

Koestertuin

Raadslid Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) vroeg of er op de parkbegraafplaats in Oostvleteren een ‘koestertuin’ kon komen. “Op die manier hopen we nog meer ruimte te creëren voor rouwverwerking en troost. Er kan zitgelegenheid voorzien worden, en eventueel wat speelelementen voor kinderen, en een Warme Williambank. Het kan een bijzondere ontmoetingsplek worden, waar ouders van overleden kindjes troost vinden, en kinderen op hun eigen manier hun verdriet kunnen beleven”, aldus Dejonckheere. Schepen Gerda Goubeir (LVP) stelde dat ze al enige tijd bezig is de opzet van een dergelijk project.

Receptie voor inwoners

Vleteren verlengde de samenwerking met de projectvereniging dierenasiel Poezewoef in Poperinge voor een periode van zes jaar.

De eerstkomende gemeenteraad heeft plaats op woensdag 24 januari 2024. Op zondag 14 januari heeft in De Sceure in Oostvleteren de Nieuwjaarsreceptie plaats voor alle inwoners van Vleteren.