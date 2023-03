Plumerlaan in Ieper definitief eenrichting, heraanleg uitgesteld

Na proefopstellingen in beide richtingen wordt de Plumerlaan in Ieper definitief eenrichting. De geplande heraanleg is uitgesteld.

Het experiment met het eenrichtingsverkeer begon begin juli 2021, in de richting van Haiglaan naar Minneplein. “Met deze ingreep willen we het complexe kruispunt tussen de Haig- en Plumerlaan veiliger maken”, zei burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) toen.

Winkelcentrum en scholen

“Zeker op spitsmomenten kent dit kruispunt druk verkeer, onder meer door de nabijheid van het winkelcentrum en meerdere scholen. Heel wat zwakke weggebruikers maken gebruik van de verschillende oversteken op het kruispunt. Het is er voor iedereen – voetgangers, fietsers en bestuurders- uit de doppen kijken. De maatregel moet ook de bewoners van de Plumerlaan ontlasten.”

Drie maanden na de invoering van de tijdelijke maatregel werd de richting veranderd: van Minneplein naar Haiglaan, om de extra file en een conflictpunt voor fietsverkeer weg te werken. Deze eenrichting wordt nu definitief.

Fietsers in twee richtingen

“Na eerdere bevraging en positieve evaluatie van het proefproject”, bevestigt Talpe. Ze benadrukt dat fietsers wel in twee richtingen kunnen blijven rijden. “De nieuwe belijnde parkeerzone zorgt voor optische vernauwing wat een impact heeft op de snelheid. Hier kan je overigens gratis en onbeperkt parkeren”, klink het nog.

Het stadsbestuur wou nog deze bestuursperiode een deel van de Plumerlaan heraanleggen om overdreven snelheid en verkeer te verminderen, en het kruispunt tussen Haig- en Plumerlaan veiliger te maken.

Heraanleg uitgesteld

Maar deze plannen wordt overgeheveld aan het toekomstig bestuur na de verkiezingen van 2024.

“In afwachting van het dalen van de hoge inflatieprijzen stellen we enkele investeringen uit, zoals de heraanleg van de Plumerlaan en de Maloulaan”, aldus het huidig bestuur, dat het meerjarenplan bijstuurde “om de crisis het hoofd te bieden” en “het tekort door de stijgende kosten op te vangen”. (TP)