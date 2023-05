Pittig politiek debat over nieuw Brugs bussenplan

Tijdens de Brugse gemeenteraad woensdagavond regende het kritiek op het nieuw bussenplan. “Ik krijg ook veel klachten, maar ik wil er wel op wijzen dat deze raad in 2015 unaniem een motie goedkeurde om af te stappen van het stermodel. Zijn jullie vergeten dat er tot 700 bussen per dag door de Sint-Jorisstraat reden? De bewoners van de binenstad zijn blij met het plan”, reageerde burgemeester Dirk De fauw.

Volgens Ilse Coopman (N-VA) worden vooral de oudere Bruggelingen en de scholieren de grootste slachtoffers van het nieuw bussenplan: “Er worden 190 bushaltes afgeschaft. En zijn de bewoners van het noorden van Brugge minderwaardig? Het principe van basisbereikbaarheid wordt bij hen ingevuld met vervoer op maat. Er is een tsunami aan kritiek, stel het plan uit! Er zal vanaf 1 juli verkeerschaos in onze stad zijn.”

Fietstaxi’s

Ook Hilde Decleer (CD&V) spaarde haar kritiek niet: “De Stockveldewijk wordt niet meer bediend en in Kruisabeele kunnen ze enkel om het uur een bus uit Nederland nemen om Brugge te bereiken. In Gent halen vrijwilligers met fietstaxi’s passagiers op, misschien kan Brugge die ook gebruiken voor de lacunes in het bussenplan.”

Stefaan Sintobin (VB) verwees naar de gedetailleerde kritiek van de socialist Dirk Michiels, die veertig jaar Brugs mobiliteitsambtenaar was, en bepleitte ook een uitstel. Janos Braem (Groen) merkte op dat dit debat in het Vlaams parlement dient gevoerd te worden: “Het is de Vlaamse regering die beslist heeft dat het nieuwe bussenplan budgetneutraal moet zijn en die het principe van de basisbereikbaarheid opgelegd heeft aan De Lijn.”

Bijsturen

Voor Sandrine De Crom (Open VLD) moet een goede dienstverlening cruciaal zijn: “Maar het is een goede zaak dat er minder bussen door de binnenstad rijden.”

Annick Lambrecht (Vooruit) en Jean-Marie De Plancke (Open VLD) bepleitten aanpassingen en bijsturingen om een goed openbaar vervoer te realiseren en meer mensen op de bus te krijgen.

Stermodel

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) herinnerde de gemeenteraad aan de motie die ze unaniem aannam in 2015: “Alle gemeenteraadsleden waren voorstander om af te stappen van het stermodel. Gewezen mobiliteitsambtenaar Dirk Michiels steigert, omdat zijn kindje begraven wordt. Maar met meer dan 400 bussen in vele straten in het stadscentrum – in de Sint-Jorisstraat zelfs 700 – werd de historische binnenstad onleefbaar.”

“Wij moeten ons schikken naar hetgeen de Vlaamse regering en De Lijn bepalen. Het nieuwe bussenplan moest budgetneutraal zijn en hanteert het principe van basisbereikbaarheid. Er is een switch van aanbod- naar vraaggeorienteerd vervoer. De Lijn heeft kunnen aantonen dat sommige lijnen erg dunbevolkt zijn, op basis van die metingen zijn er haltes afgeschaft en lijnen aangepast.”

Gemopper

“Er wordt nu geklaagd dat haltes aan twee woonzorgcentra geschrapt worden. Maar vindt u het verantwoord dat er een bus passeert, als er daar amper twee passagiers per dag opstappen? Is het zo erg dat de leerlingen van het VTI 250 meter naar de Gistelsesteenweg moeten stappen, om te verhinderen dat er nog een bus passseert aan de poort van een basisschool in een fietsstraat? Is het gemopper van mensen die gaan sporten bij Bloso terecht, omdat de halte 250 meter verplaatst wordt? We hebben afgesproken met De Lijn om over zes maanden het bussenplan te evalueren. Als er mankementen zijn, zullen die aangepakt worden”, aldus Dirk De fauw.