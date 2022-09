Pittem opent gloednieuw verkeerspark: “Op die manier realistische verkeerssituaties simuleren”

In Pittem is het gloednieuwe verkeerspark in gebruik genomen. Op de site van het Agentschap Wegen en Verkeer in de Nijverheidsstraat kunnen de Pittemse en Egemse lagere scholen vanaf nu terecht om praktische verkeerslessen te geven.

Het verkeersparcours kwam er op vraag van de politiezone Regio Tielt. Zij reizen met hun mobiele park – dat onder meer over een werkende slagboom werkt – rond doorheen de politiezone. Eerder werd daarom ook al zo’n permanent parcours aangelegd in Ruiselede en ook in de Europahal Tielt stond er vorig schooljaar tijdelijk een mobiel verkeerspark opgesteld.

Nu was het dus de beurt aan Pittem. Dankzij de medewerking van het Agentschap Wegen en Verkeer kon het gemeentebestuur een permanent verkeerspark aanleggen op een site in de Nijverheidsstraat. De gemeentediensten zorgden daarbij voor de wegmarkeringen en de belijning.

Voorrang van rechts geven, stoppen voor een stopbord, voorsorteren en zelfs stoppen aan een functionele overweg: het komt allemaal aan bod in het splinternieuwe verkeerspark. “Om realistische verkeerssituaties te simuleren, zijn speelplaatsen te klein. Daarom zijn dit soort parken ideaal. Hier kunnen leerlingen de theorie die ze op school leerden namelijk in de praktijk oefenen”, vertelt Stefaan Vandamme van de politiezone.

Op het parcours worden de leerlingen begeleid door agenten van de plaatselijke wijkdienst. Dinsdag mochten de leerlingen van Basisschool De Akker het verkeerspark in primeur uittesten. In de namiddag was het aan de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Pit.