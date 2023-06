Petitie voor behoud van bus in Zandvoorde al door 1.400 mensen getekend

De petitie voor het behoud van de bus op Zandvoorde werd al door 1.400 mensen ondertekend. “We schrijven nu ook de minister aan”, zegt initiatiefnemer Roland Taillaert. Ze zullen wel op het stadhuis ontvangen worden.

Het nieuwe traject van de buslijn door Zandvoorde wijzigt grondig: de bus rijdt niet langer rond langs de Zwanenlaan, maar neemt de kortste weg doorheen het centrum. Daar komen twee nieuwe haltes, maar drie haltes in de Zwanenlaan verdwijnen. Een petitie op initiatief van kinesist Roland Taillaert werd massaal ondertekend. Inmiddels al door 1.400 mensen.

“We zullen nu ook bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters aanschrijven”, luidt het. Op sociale media is men scherp. “Het kabinet van de burgemeester liet weten dat we onze petitie maar aan het onthaal moesten afleveren, maar dat zullen we onder geen beding doen”, zegt Roland Taillaert.

Burgemeester Bart Tommelein zette inmiddels de puntjes op de i. “Er werd in het schepencollege beslist dat schepenen Anseeuw en Beirens de initiatiefnemer zullen ontvangen.” Een datum is er nog niet. Het vervoersplan, dat na een voorbereiding van 2 jaar door De Lijn en de regiovervoersraad ook door de stad werd goedgekeurd gaat in op 1 juli.